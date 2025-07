AFTERHOURS dal vivo il 20 agosto a Vicenza

Afterhours il 20 agosto all’AMA Music Festival 2025 per un concerto-evento gratuito.

Sarà un agosto con il botto per AMA Music Festival 2025. Il 20 agosto, sul palco immerso nel verde del Parco di Villa Negri, saliranno gli Afterhours, una delle band più influenti della musica italiana degli ultimi trent’anni.

Un concerto gratuito, su prenotazione, aperto a tutti: una delle serate più attese dell’estate.

Guidati da Manuel Agnelli, gli Afterhours tornano in tour per celebrare i 20 anni di Ballate per piccole iene, album simbolo della loro maturità artistica, uscito nel 2005 e diventato nel tempo un punto di riferimento per intere generazioni.

Per l’occasione, Agnelli sarà affiancato da Dario Ciffo, Giorgio Prette ed Enrico Gabrielli (Viti), membri storici della formazione che contribuì alla realizzazione del disco. Insieme daranno vita a un live che promette intensità, energia elettrica e momenti di pura catarsi sonora.

Nati a Milano nel 1986, gli Afterhours hanno attraversato la storia del rock italiano con un linguaggio in continua evoluzione: dagli esordi underground in inglese, al cambio di rotta con Germi e il capolavoro Hai paura del buio?, fino alla maturità artistica con dischi come Quello che non c’è, Padania e Folfiri o Folfox.

Ogni album ha segnato un’epoca. Ogni brano ha lasciato un segno, scavando ferite o aprendo visioni. E ancora oggi, a quasi quarant’anni dalla nascita della band, la loro voce resta urgente, lucida, necessaria.

Il 20 agosto non sarà solo una data del festival: sarà un rituale collettivo, sotto le stelle di Romano d’Ezzelino. La musica degli Afterhours tornerà a vibrare dal vivo, tra chitarre graffianti, testi spietati e abbracci generazionali.

L’ingresso è gratuito. Le emozioni, garantite.

Per tutti gli altri appuntamenti consultare il sito di AMA Music Festival