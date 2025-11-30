AfroQuiesa Orchestra pubblica il nuovo album “C’è sempre tempo per l’amore”

C’è sempre tempo per l’amore è il nuovo album del collettivo afro-funk AfroQuiesa Orchestra che tornano sulle scene con il loro secondo lavoro. L’album, anticipato dal singolo Marrageisha, è autoprodotto dai nove musicisti ed è disponibile su tutte le piattaforme e in formato fisico in CD e vinile.

Si tratta di un’opera sincera e autentica, frutto di una lunga maturazione sul palco: negli ultimi anni l’ensemble si è esibito un centinaio di volte, spesso condividendo gli stessi giorni di attività con la presentazione del nuovo disco di una leggenda dell’afrobeat come Seun Kuti. L’uscita coincide inoltre con il decimo anniversario della formazione, nata a Quiesa, un piccolo paese sospeso tra la quiete della campagna versiliese e il lago di Massaciuccoli.

Prossimi appuntamenti dal vivo

Da non perdere anche l’energia live degli AfroQuiesa Orchestra, che si esibiranno alla Stazione Leopolda di Pisa il 20 dicembre. Come recita un brano del primo album della formazione, “date le premesse lo spettacolo non potrà che essere piacevole”.

Cenni biografici

La musica degli AfroQuiesa gioca con molti generi differenti – tra cui spiccano jazz-funk, afro-funk e world music – contaminandoli in una miscela vibrante e personale. Dal 2015 ad oggi gli AfroQuiesa hanno pubblicato il primo disco omonimo (uscito nel 2018 per Blue Mama Records via The Orchard/Sony) e intrapreso un’intensa attività concertistica, prendendo parte alle principali manifestazioni del territorio come Arnovivo e Pisa Jazz ed esibendosi in locali come il Biko di Milano, l’ExWide e il cinema Lumière di Pisa.