Affabulazione: teatro, musica e danza nei quartieri di Napoli

Affabulazione – Espressioni della Napoli Policentrica torna con la sua quarta edizione per animare il capoluogo campano con un programma ricco di eventi, spettacoli e laboratori.
La rassegna, promossa dal Comune di Napoli, porta la cultura nei quartieri periferici e celebra il policentrismo urbano, intrecciando arti performative, memoria storica e partecipazione attiva.
Il cartellone è diviso in due sessioni – Estate e Autunno – che, insieme, danno vita a un grande sistema culturale capace di valorizzare le peculiarità dei diversi territori.
Programma Estate
La sessione estiva, in corso fino al 5 ottobre 2025, propone:
- 7 rassegne con 32 spettacoli dal vivo
-
19 appuntamenti tra laboratori, incontri e seminari
Tra gli artisti partecipanti: Gianni Lamagna, Patrizia Spinosi, Anna Spagnuolo, Lello Giulivo, Lello Serao, Luca Saccoia, Flo, Marina Rippa, Enzo Decaro, Gnut e Peppe Lanzetta.
Gli eventi animeranno luoghi insoliti della città, come:
- Villa Bisignano a Barra
- la Riserva naturale Oasi WWF Cratere degli Astroni
- la chiesa cinquecentesca di Santa Maria dell’Arco a Miano
- i parchi urbani Don Gallo (Soccavo) e Attianese (Pianura)
- il Centro polifunzionale Ciro Colonna (Ponticelli)
-
il Tan – Teatro Area Nord (Piscinola)
Programma Autunno
La sessione autunnale, dal 2 settembre al 29 novembre 2025, sarà ancora più ricca, con:
- 13 rassegne con 58 spettacoli dal vivo
-
34 appuntamenti tra laboratori, incontri e seminari
Tra gli artisti coinvolti: Cristina Donadio, Salvatore Misticone, Katia Ricciarelli, Mariano Rigillo, Enzo Salomone, Sebastiano Somma, Marco Zurzolo, Ebbanesis e Solis String Quartet.
Gli eventi si svolgeranno in spazi unici e suggestivi, tra cui:
- l’Aeroporto Militare
- l’Anfiteatro del Centro Direzionale
- gli Auditorium Giovanni XXIII e Porta del Parco
- la Basilica di Santa Maria della Neve
- le chiese di San Giuseppe Maggiore dei Falegnami, Maria SS. del Buon Rimedio, Immacolata Concezione (Capodichino) e Santi Cosma e Damiano
- le parrocchie di Santa Maria dell’Arco e Santi Apostoli Pietro e Paolo
- il Centro Culturale Giorgio Mancini
- la Masseria Luce
- il Mercato di Chiaiano
- il Teatro Serra
-
la Villa Romana di Caius Olius Ampliatus
Il programma dettagliato degli eventi, con i riferimenti per la prenotazione agli spettacoli, è disponibile sul sito Affabulazione