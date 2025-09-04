Affabulazione: teatro, musica e danza nei quartieri di Napoli

Affabulazione – Espressioni della Napoli Policentrica torna con la sua quarta edizione per animare il capoluogo campano con un programma ricco di eventi, spettacoli e laboratori.

La rassegna, promossa dal Comune di Napoli, porta la cultura nei quartieri periferici e celebra il policentrismo urbano, intrecciando arti performative, memoria storica e partecipazione attiva.

Il cartellone è diviso in due sessioni – Estate e Autunno – che, insieme, danno vita a un grande sistema culturale capace di valorizzare le peculiarità dei diversi territori.

Programma Estate

La sessione estiva, in corso fino al 5 ottobre 2025, propone:

7 rassegne con 32 spettacoli dal vivo

con 19 appuntamenti tra laboratori, incontri e seminari

Tra gli artisti partecipanti: Gianni Lamagna, Patrizia Spinosi, Anna Spagnuolo, Lello Giulivo, Lello Serao, Luca Saccoia, Flo, Marina Rippa, Enzo Decaro, Gnut e Peppe Lanzetta.

Gli eventi animeranno luoghi insoliti della città, come:

Villa Bisignano a Barra

la Riserva naturale Oasi WWF Cratere degli Astroni

la chiesa cinquecentesca di Santa Maria dell’Arco a Miano

i parchi urbani Don Gallo (Soccavo) e Attianese (Pianura)

il Centro polifunzionale Ciro Colonna (Ponticelli)

il Tan – Teatro Area Nord (Piscinola)

Programma Autunno

La sessione autunnale, dal 2 settembre al 29 novembre 2025, sarà ancora più ricca, con:

13 rassegne con 58 spettacoli dal vivo

con 34 appuntamenti tra laboratori, incontri e seminari

Tra gli artisti coinvolti: Cristina Donadio, Salvatore Misticone, Katia Ricciarelli, Mariano Rigillo, Enzo Salomone, Sebastiano Somma, Marco Zurzolo, Ebbanesis e Solis String Quartet.

Gli eventi si svolgeranno in spazi unici e suggestivi, tra cui:

l’Aeroporto Militare

l’Anfiteatro del Centro Direzionale

gli Auditorium Giovanni XXIII e Porta del Parco

la Basilica di Santa Maria della Neve

le chiese di San Giuseppe Maggiore dei Falegnami, Maria SS. del Buon Rimedio, Immacolata Concezione (Capodichino) e Santi Cosma e Damiano

le parrocchie di Santa Maria dell’Arco e Santi Apostoli Pietro e Paolo

il Centro Culturale Giorgio Mancini

la Masseria Luce

il Mercato di Chiaiano

il Teatro Serra

la Villa Romana di Caius Olius Ampliatus

Il programma dettagliato degli eventi, con i riferimenti per la prenotazione agli spettacoli, è disponibile sul sito Affabulazione