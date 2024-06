“Addio per sempre” è il nuovo singolo di AL!S

Esce venerdì 21 giugno 2024 su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo di AL!Sdal titolo “Addio per niente“, un nuovo capitolo che ci avvicina all’uscita di un nuovo disco (fuori da venerdì 5 luglio 2024): un racconto personale e intenso, dedicato a chi non riesce a dire addio, che sviscera le dinamiche di una relazione tossica e non solo, in un brano atipicamente estivo.

«Tutti amiamo le storie struggenti che ti divorano l’anima e te la macchiano di sofferenza: “Addio per niente” mi ha devastato il cuore a colpi di valzer dal primo istante in cui l’ho scritta. Mi ha riportato a tutte le volte in cui sono stata costretta a dire addio pur sapendo che sarei tornata indietro, avrei di nuovo sbattuto la testa sul cemento e avrei riaperto con le forbici una ferita in procinto di rimarginarsi.

In questa canzone mi sono sentita di raccontare la mia idea di amore, un po’ cruda e sanguinolenta, come se fosse una lotta infinita all’ultimo sangue tra gladiatori e in effetti è così: amare qualcuno è come togliersi la pelle e rimanere ossa contro il vento. L’ho dedicata a tutte le vecchie situazioni che ho avuto, una in particolare, che per molto tempo ho faticato a lasciare andare ma che ora mi porto dietro nel ricordo con più leggerezza.»

SCOPRI IL BRANO:

https://open.spotify.com/intl-it/album/698Lvxg1kUJTbd9qyqTwCj?si=VasCdWmNSU6o2_GtfKmVsQ

produzione: Andrea Devoti, Marco Matrone, Marco Carnesecchi

mastering: ddrstudio

testo: Alice Cannizzaro

BIO:

Incastrata in mezzo a posacenere rotti, fantasmi e storie d’amore finite male nasce AL!S (Alice Cannizzaro) cantautrice pop fiorentina classe ’99. Si approccia alla musica alla tenera età di 6 anni, prendendo parte a vari progetti di band musicali. A 14 anni inizia a seguire un corso di musical, e parallelamente studia tecnica vocale, fino agli inizi del 2019, anno in cui si è approcciata alle prime esperienze in studio di registrazione.

Dal 2023 inizia la sua collaborazione con l’etichetta Underroof Studio e pubblica i singoli “sirene”, “furgone bianco” e “Posacenere”. AL!S scrive per necessità e per passione, cercando di intrappolare i momenti per lei più importanti in ognuna delle sue canzoni, e tentando di mantenere un’esplicita sincerità nella descrizione delle proprie emozioni.

https://www.instagram.com/itspellsalis/