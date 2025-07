“ada” è il nuovo singolo di debutto di Angie

“ada” è il singolo debutto di Angie Vermiglio, in arte più semplicemente ANGIE, e già dal primo ascolto rivela una voce autentica, intima, necessaria. Il brano, disponibile su tutte le piattaforme digitali da venerdì 4 luglio 2025 (in distribuzione Believe), si muove tra atmosfere folk-pop e una scrittura emotiva ma mai melodrammatica, capace di raccontare l’assenza, il distacco, la memoria con delicatezza e misura. “ada” è il risultato di questa alchimia: una ballata intima che non ha paura del silenzio e anzi lo abita, lasciando spazio a ogni parola, synth ambientali e textures elettroniche soft infatti non invadono mai lo spazio della voce, ma la incorniciano in minimalismo emotivo incredibilmente efficace.

Fondamentale per la nascita del brano e l’inizio di questo nuovo percorso musicale è stato anche l’incontro con il produttore e songwriter elettronico Hesanobody, che firma la produzione con il suo tocco raffinato, fatto di equilibri e sfumature. Nel suo curriculum collaborazioni con artisti come PLASTICA, Fugazza, Suorcristona (produttori per Mahmood, GINEVRA, NAVA, Noemi) e Federico Ferrandina, compositore noto per le sue colonne sonore (tra cui Dallas Buyers Club, The Big Bang Theory, The Night Of).

SCOPRI IL BRANO: https://bfan.link/ada-4

Music by Angie Vermiglio, Hesanobody

Lyrics by Angie Vermiglio

Produced by Hesanobody

Mixed and mastered by Alberto Cipolla

Angie Vermiglio: vocals

Hesanobody: synthesizers, drum programming

Edoardo Sangiorgio: drums

Alberto Cipolla: synth bass

Lorenzo Niniano: acoustic guitar

BIO:

Angie Vermiglio (2003) è una cantautrice indie-pop/folk-pop originaria di Lecco. Fin da bambina mostra una naturale inclinazione per il canto, crescendo tra forti influenze rock e pop che ne plasmano l’immaginario musicale. A 13 anni imbraccia la chitarra e poco dopo inizia a scrivere le sue prime canzoni: una scrittura istintiva, emotiva e sincera, che da allora non ha mai abbandonato. Dopo il liceo linguistico, a 19 anni comincia a sperimentare la musica in gruppo, esplorando nuove dinamiche creative e sonore. Nel 2024 diventa voce e seconda chitarra della band REDSTONES, progetto che affianca al suo percorso solista. Il debutto discografico arriva con il singolo ada, primo capitolo di un viaggio personale tra sonorità intime e testi profondamente sentiti.

Attualmente Angie è al lavoro sul suo primo EP, un progetto che mira a consolidare la sua identità artistica, mescolando atmosfere indie-pop, influenze folk e alternative, e una scrittura autentica, intimistica ed espressiva.