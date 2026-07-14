Ad Apricale (IM) il Junior Marching Band Summer Camp dal 20 al 23 luglio

Dal 20 al 23 luglio quattro giornate di formazione per giovani musicisti dai 7 ai 17 anni, promosse dalle bande di Ventimiglia e Apricale

Ventimiglia / Apricale – Il borgo di Apricale ospiterà dal 20 al 23 luglio il Junior Marching Band Summer Camp, promosso congiuntamente dalla Banda Musicale Città di Ventimiglia APS e dalla Banda di Apricale. L’iniziativa, rivolta a giovani musicisti di età compresa tra i 7 e i 17 anni, propone un percorso formativo che unisce lo studio tecnico dello strumento alla disciplina della marcia, in un contesto naturale e accogliente.

Le attività didattiche si svolgeranno quotidianamente dalle 9.30 alle 16.30 e saranno articolate in tre percorsi differenziati per competenze. Il corso di Avviamento è dedicato a chi si accosta per la prima volta, o da poco tempo, allo studio musicale: il programma prevede l’utilizzo di strumenti a fiato e percussioni forniti dall’organizzazione, con particolare attenzione ai fondamentali del marching e alla musica d’insieme; per questo gruppo l’attività si conclude alle 12.30, con possibilità di permanenza fino alle 14.00. Il percorso Marching Base si rivolge a chi possiede già una formazione strumentale e desidera avvicinarsi al movimento a ritmo, approfondendo tecnica, lettura e coreografie semplici, mentre il Marching Avanzato costituisce un itinerario di specializzazione per chi opera già in contesti di marching band, con un programma tecnico incentrato su rudimenti, meccanica dei movimenti, emissione sonora, postura e studio coreografico complesso.

La pausa pranzo è concepita come momento di aggregazione e di spirito di squadra: oltre al pranzo al sacco, sarà possibile usufruire di un servizio convenzionato al raggiungimento di un numero minimo di adesioni.

La Banda Musicale di Ventimiglia è associata a IMSB (Italia Marching Show Bands), l’associazione nazionale di riferimento per la promozione e la diffusione del movimento delle marching band in Italia. IMSB sostiene la crescita tecnica e artistica delle realtà bandistiche giovanili sul territorio e opera in sinergia con le principali istituzioni del settore, essendo parte attiva del Tavolo Permanente delle Associazioni Bandistiche Italiane. Per maggiori informazioni: www.imsb.it