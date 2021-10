ACT7 – è uscita la compilation “7ACTS I”

Act7 è un’etichetta discografica progettata per servire musica da club pura e non diluita. Rivolgendosi a un pubblico che preferisce il proprio audio all’avanguardia, le uscite di Act7 spazieranno dalle oscure ossessioni industriali ai poemi epici edificanti, senza mai allontanarsi dall’attenzione all’eccellenza che il nostro team ha mostrato durante i loro anni di esperienza nell’industria musicale. Con una lista quasi piena di uscite programmate per il 2021, Act7 sta aprendo la sua casella di posta a tutti coloro che condividono questa visione.

Alcune parole sullla compilation “7ACTS I”:

In un periodo di continui cambiamenti, una cosa è rimasta costante: la qualità delle pubblicazioni dell’etichetta australiana Act7 Records. Per coronare un anno trionfale di pubblicazioni da solista del fondatore dell’etichetta JaySounds e della sua cerchia di artisti iper-talentuosi, Jay presenta ACT7: 7ACTS I, una compilation che copre la gamma di musica elettronica pura su cui Act7 ha piantato la sua bandiera.

Da Warehouse Bass a Tech-House, Main Room a Industrial, ACT7: 7ACTS I rappresenta in forma sonora l’ideologia centrale dietro la visione di Jay per l’etichetta: musica house lungimirante che spinge oltre i confini di ciò che ci si aspetta in un regno in cui la realtà sfida credenza. Tutti e sette gli artisti presenti nell’uscita comprendono questo e collettivamente offrono un prodotto che trasmette una combinazione di energia ed emozione che gli amanti del genere abbracceranno.

Links per lo streaming: https://fanlink.to/7Acts

Web links:

https://www.instagram.com/act7records/

https://twitter.com/act7records

https://www.facebook.com/Act7Records