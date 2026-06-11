Acqua torna con “Diventare grandi”, il nuovo singolo prodotto da Yazee

“Diventare grandi” è il nuovo singolo di Acqua, artista lucano attivo da anni nella scena hip hop indipendente italiana. Il brano, prodotto da Yazee e registrato presso il TDLab Milano, anticipa il terzo EP dell’artista e rappresenta una nuova tappa di un percorso musicale sempre più personale e introspettivo.

Tra sonorità rap, hip hop e leggere sfumature r’n’b, il singolo affronta il tema della crescita personale con uno sguardo maturo e consapevole, mantenendo al centro una scrittura diretta e profondamente vissuta.

Un brano che parla di cambiamento e accettazione

In “Diventare grandi”, Acqua racconta il momento in cui si smette di combattere contro sé stessi e si inizia ad accettare davvero il proprio percorso. Ansia, paure e paranoia diventano elementi da trasformare in creatività e consapevolezza, invece che limiti da subire quotidianamente.

Il singolo nasce proprio da questa riflessione: affrontare la vita senza armature, imparando a osservare sé stessi con lucidità e maturità. Come racconta lo stesso artista, essere protagonisti della propria vita significa anche riuscire a guardarne certe fasi da spettatori, comprendendo meglio errori, evoluzioni e cambiamenti.

Anche la copertina del brano assume un valore simbolico molto forte. L’immagine rappresenta il momento in cui Acqua, guardando uno dei primi muri dipinti durante il suo percorso nel writing, realizza di essere cresciuto davvero. Un passaggio personale che collega direttamente il presente alle radici hip hop da cui tutto è iniziato.

Dalle radici hip hop a un nuovo percorso artistico

Nato a Potenza nel 1987, Acqua cresce in una famiglia già vicina al mondo artistico e musicale. Fin da piccolo si avvicina alle percussioni, sviluppando un forte legame con il ritmo che lo porterà successivamente dentro la cultura hip hop. Dopo aver vissuto tutte le discipline della cultura urban, sceglie di approfondire soprattutto il writing, continuando parallelamente a scrivere testi e rime.

L’esordio ufficiale arriva nel 2018 con il singolo “Eh va così”, seguito da pubblicazioni come “No Bling” e “Social”, capaci di raccogliere decine di migliaia di visualizzazioni online. Negli anni successivi pubblica gli EP “Gocce d’acqua” e “Black Sheep”, collabora con realtà come Radio Kaos Roma e Radiomia Bari e prende parte a jam, contest e live nella capitale. Durante il periodo post-lockdown arriva anche l’apertura di una serata del celebre format freestyle Karate Flow, conquistata grazie alla vittoria di uno dei contest a cui aveva partecipato.

Negli ultimi anni il rapporto artistico con Yazee ha contribuito a costruire una nuova evoluzione sonora, passando dalle atmosfere black soul di “48” fino alle influenze più contemporanee di “Alterego”. Con “Diventare grandi”, Acqua continua questo percorso mantenendo autenticità, introspezione e una forte connessione con la propria identità artistica.