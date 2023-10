“Acqua” è il nuovo singolo di Francesco Nava

Esce venerdì 29 settembre 2023 su tutte le piattaforme digitali il primo singolo di Francesco Nava dal titolo “Acqua“. Un nuovo capitolo musicale viscerale, sentito e stratificato di influenze.

Carne e stelle, corpo nudo nel vento e uragano. La rinascita verso qualcosa di più grande e vero trova una possibilità grazie all’incontro e alla dissoluzione in un corpo la cui identità combacia con quella di un fiume, di un temporale, di un uragano. L’amore e l’elemento naturale non hanno confini chiari e le parole e le immagini cambiano ambientazione come fossero un fluido etereo.

SCOPRI IL BRANO:

https://open.spotify.com/album/4Zdv9zoyghIjhBOGQTamgH?si=ftkQoXL9T_CnYDv3IUdQXw

Eseguito da: Francesco Nava

Scritto da: Francesco Nava, Andrea Mecchia

Prodotto da: Matteo Giannaccini Gravante, Francesco Nava

Distribuito da: Believe

Foto di: Gaia Caramellino

BIO:

Culla, liquido amniotico. Francesco Nava trova la sua storia nell’incontro di prospettive chiare e confuse, incoerentemente sincere. La sua musica nasce lentamente come un profondo espiro di chi ha trattenuto a lungo qualcosa. Dopo una laurea alle Canarie gira un poco di mondo, studia canto jazz, poi vola a Roma per frequentare Officina Pasolini. Nel mentre suona ovunque e si radica in un orizzonte sonoro che attinge da Bon Iver, Battiato, Satie, Jeff Buckley.

Nella sua musica la dimensione onirica si incontra e si scontra con quella erotica, le sonorità elettroacustiche si fondono, la terra viene assorbita dal cielo.

https://www.instagram.com/francesconava/