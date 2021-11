“Abisso”, il profondo esordio di Weid

Abisso è il singolo di esordio di Weid con l’etichetta discografica TRB rec di Andrea Tognassi – Music Publishing.

Il tema principale è il pianto, affrontato come valore fortificante.

Piangere – soprattutto in presenza di altre persone – è indubbiamente una delle situazioni più difficili da affrontare; riuscire a farlo implica, infatti, un aprirsi e mostrare tutte le proprie debolezze a chi si ha di fronte, situazione che spesso comporta un rafforzamento dei legami tra le parti.

Simone Maritano, in arte Weid è un giovane cantautore classe ‘99 della provincia di Torino. Da sempre appassionato alla musica, in adolescenza si concentra principalmente sul genere rap, per poi arrivare al pop in età più matura, iniziando a studiare canto e pianoforte.

La sua scelta autoriale, finemente astratta, permette al pubblico di entrare nel suo mondo e percepire le sue stesse sensazioni.

Nella sua continua ricerca di innovazione nel sound, prende spunto a livello musicale da artisti contemporanei quali Justin Bieber, Troye Sivan ed Ed Sheeran, artista che lo ha particolarmente ispirato nello studio del trasporto emotivo.