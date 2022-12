AB29, il 29 Novembre esce l’EP “MEMOREM” anticipato dal singolo “Constellations”

(Beng! Dischi 2022 – BGD 16)

Il 29 novembre 2022 si completa il percorso della protagonista del concept EP “MEMOREM” delle AB29 con l’uscita dell’ultimo singolo Constellations:

“Il finale, l’accettazione. La protagonista trova il suo posto,

la sua costellazione, il suo Memorem”.

______________________________________________

ASCOLTA l’EP MEMOREM

https://www.feiyr.com/x/BT7FX

______________________________________________

Tutto ebbe inizio nel 2021 con l’uscita del primo singolo omonimo “MEMOREM”, che rappresenta la porta d’ingresso di una storia in cui paura e amore si alternano come protagoniste. È il luogo sicuro, il posto dove rifiugiarsi e aspettare che passi la tempesta.

Da quel momento è iniziato il viaggio musicale-metaforico scritto dalle AB29 per raccontare il percorso tra luci e ombre della schizofrenia. Un viaggio dove, attraverso 5 canzoni, la band racconta la progressiva metamorfosi dello stato mentale che, traccia dopo traccia, si manifesta in tutta la sua bellezza nella psiche della protagonista della storia.

Il secondo atto della storia viene raccontato da Brainwaves dove si intravedono i primi sintomi, la prima sensazione di qualcosa che non va nella protagonista. Un flusso di pensieri inevitabile che può portare solo a qualcosa di sconvolgente

Nightmare descrive uno dei tanti incubi notturni della protagonista, che persino nel sonno si sente soffocare ed è costretta a fuggire dai suoi mostri. E la fuga ogni notte ricomincia da capo.

Arriva però il momento in cui non è più possibile fuggire dalla realtà delle cose e la terza canzone My Brain è la pazzia totale, il momento di abbandono alla malattia. La ricerca di una sanità mentale che alla protagonista sembra introvabile.

Ed infine l’ultimo atto: Constellations.

______________________________________________

Memorem, in latino, significa “consapevolezza” ma anche “ricordo”: “un ricordo è la conferma di essere reali, la consapevolezza di ciò che siamo.”

______________________________________________

TRACKLIST



1. Memorem

2. Brainwaves

3. Nightmare

4. My Brain

5. Constellations

________

CREDITI EP



Testo e Musica – AB29

Voce, Cori e Piano – Zoe Ciulli

Chitarra acustica e elettrica – Francesca Bagnoli

Batteria – Rebecca Sardelli

Nicola Barghi – Bass (1, 3, 4), Keyboards (1, 5), Percussion (4, 5)

Gianni Capecchi – Bass (2, 5), Keyboards (4), Drum Programmin (4, 5)

Kevin Mucaj – Violin (3, 4, 5)

Francesca Cannito – Violoncello (3, 4, 5)

Arrangiamento in “My Brain” – Sandro Macelloni

Prodotto e arrangiato da

Nicola Barghi e Gianni Capecchi

Registrato a Elfland Studio, Pisa.

Mix e Master a cura di Federico Corazzi

Master al WannaRock Studios, Livorno.

Label/Publisher: Beng! Dischi

Image&Graphics – Cineseries

Cover – Fabio Cialdella

BIO – Le AB29 sono una rock band della provincia di Pisa. La formazione comprende tre giovani ragazze, Zoe, Francesca e Rebecca. Nel 2015 si uniscono per realizzare il loro sogno, un progetto comune che le avvicina anche sul piano personale. Iniziano a scrivere canzoni e ad esibirsi in concerti partecipando a diversi concorsi, attestandosi tra le finaliste di Sanremo Rock 2018 e, successivamente, anche nell’edizione 2022. Le ragazze cominciano a capire che il loro sogno sta iniziando a diventare realtà. Nel settembre 2017 esce il loro primo album come FIX, “All Broken 29”, che le aiuta a farsi conoscere ad un pubblico più vasto, soprattutto quello della rete, incrementando di riflesso l’attività di esibizioni dal vivo, ottenendo sempre più richieste in tal senso. Nel 2020, cambiando il nome in AB29, il gruppo si estende anche ad un quarto elemento, Federica. Successivamente firmano un contratto con la label pisana Beng! Dischi, con la quale intraprendono un percorso discografico che le porta in studio a registrare il loro nuovo EP dal titolo “Memorem” in uscita entro il 2022, dal quale vengono estratti 4 singoli e 1 videoclip.

__________________________________________________________________



LINK AB29

https://www.feiyr.com/x/BT7FX



BENG! DISCHI

https://linktr.ee/bengdischi