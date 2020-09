AB QUARTET: FUORI IN DIGITALE ”I BEMOLLI SONO BLU”, IL NUOVO ALBUM

Dal 29 agosto è disponibile su tutte le piattaforme di streaming “I BEMOLLI SONO BLU”, nuovo album di AB QUARTET e secondo progetto discografico full lenght della band.

“I BEMOLLI SONO BLU” è il secondo album del gruppo strumentale ABQuartet. Registrato in studio nel luglio 2018, è caratterizzato da uno stile ibrido difficilmente inseribile all’interno di una categoria musicale specifica. Un linguaggio che affonda le proprie radici nella musica della tradizione classica, ma che si evolve attraverso il free jazz, il jungle, il rock e, in generale, attraverso gli stili più attuali della musica contemporanea. I sette brani dell’album sono prevalentemente scritti ma prevedono ampi spazi di improvvisazione sia singola che collettiva. Il risultato si riassume in un impasto strumentale dalle timbriche insolite caratterizzato da ritmi irregolari e da sviluppi contrappuntistici delle linee melodiche.

Spiega la band a proposito del nuovo album: «Per quanto riguarda il concept del disco, ci siamo rifatti alla musica di Debussy anche se spesso non sono rimasti che fugaci accenni del materiale originale. Abbiamo invece lasciato largo spazio alla creazione di una nuova musica, ibrida e di difficile collocazione dal punto di vista stilistico».

Di seguito la tracklist di “I bemolli sono blu”: “Moon”, “Serenade”, “Snow”, “The Five Notes”, “Disharmonies”, “Immagini dimenticate”, “Movement”.

“I bemolli sono blu” è disponibile su Spotify al seguente link: https://spoti.fi/3k8qXiB

Biografia

AB Quartet nasce nel 2009 come progetto di sperimentazione. Dopo un primo periodo con formazioni ogni volta differenti che si avvicendavano intorno al leader e pianista Antonio Bonazzo, nel 2015 il quartetto ha raggiunto la sua lineup attuale. Il progetto ABQ ha riscosso consensi in diverse situazioni concertistiche principalmente in Italia e Svizzera e si è evoluto perfezionando il suo sound unico fino al lancio del primo album in studio “OUTSIDING”, registrato in studio nel luglio 2016. Nel 2018, in occasione del centenario dalla morte di Claude Debussy, AB Quartet ha proposto un progetto basato su arrangiamenti di musica del grande compositore francese. Ad agosto del 2020 la band pubblica l’album “I bemolli sono blu”, una rivisitazione di alcuni brani di Debussy nel caleidoscopico stile musicale di ABQ. I temi originali, quasi fossero standard jazz, vengono trattati con una certa libertà ma quando anche siano nascosti o solo accennati riecheggiano comunque inconfondibili le atmosfere di Debussy. “I bemolli sono blu” rappresenta il culmine dell’esperienza artistica del pianista e leader Antonio Bonazzo il quale con questo progetto vuole ancora una volta mettere alla prova il suo genio musicale rendendo omaggio ad uno dei più importanti musicisti di sempre. Il brano “Serenade” estratto dal nuovo album sarà in rotazione radiofonica dal 18 settembre.

Facebook: https://www.facebook.com/ABQuartet/

Instagram:https://www.instagram.com/p/CE3_gzOigqg/?igshid=h8nvxwk75r6u

