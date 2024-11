A tu per tu con PaKo

Eccoci con l’artista Pako per questa nuova intervista. Come è stato il processo di creazione dei brani e in che modo ha influenzato il risultato finale dell’album?

La creazione di un Album dal mio visto di vista non è altro che l’insieme di storie, che possono essere le diverse esperienze della mia vita ecc… Il risultato finale nel mio caso è stato quello di unire le mie diverse storie, le mie diverse esperienze con un’unica parola che racchiudesse tutto quello che ho vissuto io, da qui “Frammenti”.

Se potessi collaborare con qualsiasi artista, del passato o del presente, chi sceglieresti e quale tipo di brano ti piacerebbe creare insieme?

Wow questa è una bellissima domanda.

Credo che la risposta a questa domanda la si può trovare in base ai miei diversi umori e al fatto che non ho un genere preferito .

Come artisti del passato sicuramente punto in alto rispondendo Michael Jackson.

Artisti di adesso invece dipende per esempio se devo scrivere canzoni rap Marracash,Gue, Lazza, canzone estive, Fred de Palma, canzoni malinconiche Ultimo, Irama e tanti tanti altri …

Durante la registrazione, ci sono state sfide che non ti aspettavi di dover affrontare? Come le hai superate?

Come detto in precedenza, la paura che avevo e che ho tuttora è il fatto di non arrivare alle persone con la mia musica e il mio genere. La sfida l’ho superata fregandome del giudizio delle persone e continuando dritto per la mia strada inseguendo sempre la mia passione per la musica.

Alcune canzoni hanno arrangiamenti molto ricchi e complessi. Come bilanci l’uso di elementi strumentali con la necessità di lasciare spazio ai tuoi testi?

Diciamo che ho cercato di creare la giusta connessione tra melodia e testo cercando di non essere troppo “pesante” .

Nel panorama musicale odierno, la produzione può fare una grande differenza nel risultato di un album. Quali aspetti della produzione di “Frammenti” pensi abbiano dato un tocco unico al progetto?

Nel panorama musicale di oggi purtroppo per avere una produzione di livello bisogna essere a conoscenza del fatto che c’è da investire.

La produzione che sia di un album o semplicemente di un singolo è importante quanto il risultato finale. Ci sono anche studi per esempio che investi, ma poi non sei mai contento del risultato finale.

La produzione di Frammenti a mio parere è stata unica perchè nel mio piccolo ho cercato insieme all’aiuto di BNF STUDIO di rendere tutto perfetto , ogni minimo dettaglio dell’album doveva essere curato nei minimi particolari così è stato e sono molto contento e fiero del risultato finale…

CONTATTI

Instagram: https://www.instagram.com/pako_pa95?igsh=YTNuanRudDNjbXM4

Facebook: https://www.facebook.com/patrick.drighetto.3

Spotify: https://open.spotify.com/artist/0WbqzGPees7cAqgr7HcUYR?si=r49SWXsgSHyrKf5I82Fz2g