A TASTE OF HEAVEN – è il nuovo singolo di SABRINA SOTGIU

di
Maurizio Spennato
-
A TASTE OF HEAVEN - Sabrina Sotgiu
disponibile dal 3 febbraio
sulle principali piattaforme digitali

Spaziando tra soul, funk e pop music, A taste of Heaven, il nuovo singolo della cantante Sabrina Sotgiu, nasce dall’incontro tra i versi scritti da Antonio Michelangelo Del Gaudio e la melodia composta da Felice Del Gaudio.

Il testo del brano è, più che una poesia, un inno alla natura, in un sogno che evoca tutto quanto c’è di bello in essa, un’atmosfera di pace e solarità. E’ la rappresentazione di un attimo di riflessione, l’uscita momentanea dal ritmo della quotidianità. Questa fermata, alla ricerca di una rinnovata semplicità e consapevolezza interiore, allontana dalla routine e dai compromessi della vita e permette di guardare oltre, di riscoprire la bellezza delle piccole cose dimenticate.

Ritagliato quasi “su misura” per mettere in luce le peculiarità della voce della Sotgiu, capace di spaziare agevolmente in diversi ambiti musicali, grazie alla variegatura della sua ritmica, il brano si presenta complessivamente come un pezzo “fusion”, ri-proponendo un genere musicale ultimamente poco praticato ma molto apprezzato in passato per la sua intrinseca solarità e vivacità ritmica, e il suo essere particolarmente appropriato sia al ballo e all’ambiente della discoteca che al semplice ascolto ricercato.

Il brano è disponibile dal 3 febbraio 2026 su Youtube e sulle principali piattaforme digitali.

A taste of Heaven

Wandering
Walking through the ghosts
The sense of feeling lost in the past
Is growing on

Dreamin on
Rosemary and basil turf
Lingering as you and me we surf
Uh, ah

Beauty is where I find myself
Right before my eyes
We could glow forever here
But we know this is just
A taste of heaven

The flow of time won’t stop
Feels like we’re standing still
The bridge we built will fall apart
We know this is

Beauty is where I find myself
Right before my eyes
We could glow forever here
But we know this is just
A taste of heaven

Un assaggio di Paradiso

Vagando
Camminando tra i fantasmi
La sensazione di sentirsi persi nel passato
Cresce

Continuo a sognare
Erba di rosmarino e basilico
Indugiando mentre tu ed io surfiamo
Uh, ah

La bellezza è dove mi ritrovo
Proprio davanti ai miei occhi
Potremmo brillare per sempre qui
Ma sappiamo che questo è solo
Un assaggio di Paradiso

Il flusso del tempo non si fermerà
Sembra che siamo fermi
Il ponte che abbiamo costruito crollerà
Sappiamo che questo è……

La bellezza è dove mi ritrovo
Proprio davanti ai miei occhi
Potremmo brillare per sempre qui
Ma sappiamo che questo è solo
Un assaggio di Paradiso

Credits:

Lirics: Antonio Michelangelo Del Gaudio
Music: Felice Del Gaudio
Voice: Sabrina Sotgiu
Hammond Organ: Paolo Maggi
Guitars, Bass, Keyboards: Felice Del Gaudio
Drums: Lele Veronesi
Arrangement: Felice Del Gaudio
Sound Engineering: Eugenio Bonetti

Sabrina Sotgiu – Bio

Sabrina Sotgiu
Sabrina Sotgiu è una cantante e insegnante di canto moderno dalle forti influenze soul e blues.

Di origini sarde e figlia d’arte, cresce immersa nella musica e costruisce nel tempo un percorso artistico e formativo solido e continuo.

Si perfeziona con importanti vocal coach italiani e internazionali, approfondendo funzionalità vocale, versatilità stilistica e pedagogia del canto moderno, e affianca all’attività live un’intensa attività didattica.
Nel corso della carriera collabora con artisti di rilievo nazionale e internazionale, tra cui Toni Green, Thornetta Davis e Umberto Tozzi, e con numerosi musicisti del panorama italiano.
Vanta un’esperienza pluridecennale sui palchi, attraversando generi come soul, blues, jazz, rock, pop e funk, e partecipando a spettacoli teatrali, club e festival in Italia e all’estero.

Nel 2025 si esibisce nelle principali piazze del Portogallo e nel 2026 apre la rassegna del festival Paradice Music sul Ghiacciaio Presena.

https://www.facebook.com/sabry.l.bry

https://www.instagram.com/la.sabrina.sotgiu/?hl=it