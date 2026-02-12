A TASTE OF HEAVEN – è il nuovo singolo di SABRINA SOTGIU

disponibile dal 3 febbraio
sulle principali piattaforme digitali
Spaziando tra soul, funk e pop music, A taste of Heaven, il nuovo singolo della cantante Sabrina Sotgiu, nasce dall’incontro tra i versi scritti da Antonio Michelangelo Del Gaudio e la melodia composta da Felice Del Gaudio.
Il testo del brano è, più che una poesia, un inno alla natura, in un sogno che evoca tutto quanto c’è di bello in essa, un’atmosfera di pace e solarità. E’ la rappresentazione di un attimo di riflessione, l’uscita momentanea dal ritmo della quotidianità. Questa fermata, alla ricerca di una rinnovata semplicità e consapevolezza interiore, allontana dalla routine e dai compromessi della vita e permette di guardare oltre, di riscoprire la bellezza delle piccole cose dimenticate.
Ritagliato quasi “su misura” per mettere in luce le peculiarità della voce della Sotgiu, capace di spaziare agevolmente in diversi ambiti musicali, grazie alla variegatura della sua ritmica, il brano si presenta complessivamente come un pezzo “fusion”, ri-proponendo un genere musicale ultimamente poco praticato ma molto apprezzato in passato per la sua intrinseca solarità e vivacità ritmica, e il suo essere particolarmente appropriato sia al ballo e all’ambiente della discoteca che al semplice ascolto ricercato.
Il brano è disponibile dal 3 febbraio 2026 su Youtube e sulle principali piattaforme digitali.
|
A taste of Heaven
Wandering
Dreamin on
Beauty is where I find myself
The flow of time won’t stop
Beauty is where I find myself
|
Un assaggio di Paradiso
Vagando
Continuo a sognare
La bellezza è dove mi ritrovo
Il flusso del tempo non si fermerà
La bellezza è dove mi ritrovo
Credits:
Lirics: Antonio Michelangelo Del Gaudio
Music: Felice Del Gaudio
Voice: Sabrina Sotgiu
Hammond Organ: Paolo Maggi
Guitars, Bass, Keyboards: Felice Del Gaudio
Drums: Lele Veronesi
Arrangement: Felice Del Gaudio
Sound Engineering: Eugenio Bonetti
Sabrina Sotgiu – Bio
Sabrina Sotgiu è una cantante e insegnante di canto moderno dalle forti influenze soul e blues.
Di origini sarde e figlia d’arte, cresce immersa nella musica e costruisce nel tempo un percorso artistico e formativo solido e continuo.
Si perfeziona con importanti vocal coach italiani e internazionali, approfondendo funzionalità vocale, versatilità stilistica e pedagogia del canto moderno, e affianca all’attività live un’intensa attività didattica.
Nel corso della carriera collabora con artisti di rilievo nazionale e internazionale, tra cui Toni Green, Thornetta Davis e Umberto Tozzi, e con numerosi musicisti del panorama italiano.
Vanta un’esperienza pluridecennale sui palchi, attraversando generi come soul, blues, jazz, rock, pop e funk, e partecipando a spettacoli teatrali, club e festival in Italia e all’estero.
Nel 2025 si esibisce nelle principali piazze del Portogallo e nel 2026 apre la rassegna del festival Paradice Music sul Ghiacciaio Presena.
https://www.facebook.com/sabry.l.bry
https://www.instagram.com/la.sabrina.sotgiu/?hl=it