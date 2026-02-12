A TASTE OF HEAVEN – è il nuovo singolo di SABRINA SOTGIU

disponibile dal 3 febbraio

sulle principali piattaforme digitali

Spaziando tra soul, funk e pop music, A taste of Heaven, il nuovo singolo della cantante Sabrina Sotgiu, nasce dall’incontro tra i versi scritti da Antonio Michelangelo Del Gaudio e la melodia composta da Felice Del Gaudio.

Il testo del brano è, più che una poesia, un inno alla natura, in un sogno che evoca tutto quanto c’è di bello in essa, un’atmosfera di pace e solarità. E’ la rappresentazione di un attimo di riflessione, l’uscita momentanea dal ritmo della quotidianità. Questa fermata, alla ricerca di una rinnovata semplicità e consapevolezza interiore, allontana dalla routine e dai compromessi della vita e permette di guardare oltre, di riscoprire la bellezza delle piccole cose dimenticate.

Ritagliato quasi “su misura” per mettere in luce le peculiarità della voce della Sotgiu, capace di spaziare agevolmente in diversi ambiti musicali, grazie alla variegatura della sua ritmica, il brano si presenta complessivamente come un pezzo “fusion”, ri-proponendo un genere musicale ultimamente poco praticato ma molto apprezzato in passato per la sua intrinseca solarità e vivacità ritmica, e il suo essere particolarmente appropriato sia al ballo e all’ambiente della discoteca che al semplice ascolto ricercato.

Il brano è disponibile dal 3 febbraio 2026 su Youtube e sulle principali piattaforme digitali.

A taste of Heaven Wandering

Walking through the ghosts

The sense of feeling lost in the past

Is growing on Dreamin on

Rosemary and basil turf

Lingering as you and me we surf

Uh, ah Beauty is where I find myself

Right before my eyes

We could glow forever here

But we know this is just

A taste of heaven The flow of time won’t stop

Feels like we’re standing still

The bridge we built will fall apart

We know this is Beauty is where I find myself

Right before my eyes

We could glow forever here

But we know this is just

A taste of heaven Un assaggio di Paradiso Vagando

Camminando tra i fantasmi

La sensazione di sentirsi persi nel passato

Cresce Continuo a sognare

Erba di rosmarino e basilico

Indugiando mentre tu ed io surfiamo

Uh, ah La bellezza è dove mi ritrovo

Proprio davanti ai miei occhi

Potremmo brillare per sempre qui

Ma sappiamo che questo è solo

Un assaggio di Paradiso Il flusso del tempo non si fermerà

Sembra che siamo fermi

Il ponte che abbiamo costruito crollerà

Sappiamo che questo è…… La bellezza è dove mi ritrovo

Proprio davanti ai miei occhi

Potremmo brillare per sempre qui

Ma sappiamo che questo è solo

Un assaggio di Paradiso

Credits:

Lirics: Antonio Michelangelo Del Gaudio

Music: Felice Del Gaudio

Voice: Sabrina Sotgiu

Hammond Organ: Paolo Maggi

Guitars, Bass, Keyboards: Felice Del Gaudio

Drums: Lele Veronesi

Arrangement: Felice Del Gaudio

Sound Engineering: Eugenio Bonetti

Sabrina Sotgiu – Bio

Sabrina Sotgiu è una cantante e insegnante di canto moderno dalle forti influenze soul e blues.

Di origini sarde e figlia d’arte, cresce immersa nella musica e costruisce nel tempo un percorso artistico e formativo solido e continuo.

Si perfeziona con importanti vocal coach italiani e internazionali, approfondendo funzionalità vocale, versatilità stilistica e pedagogia del canto moderno, e affianca all’attività live un’intensa attività didattica.

Nel corso della carriera collabora con artisti di rilievo nazionale e internazionale, tra cui Toni Green, Thornetta Davis e Umberto Tozzi, e con numerosi musicisti del panorama italiano.

Vanta un’esperienza pluridecennale sui palchi, attraversando generi come soul, blues, jazz, rock, pop e funk, e partecipando a spettacoli teatrali, club e festival in Italia e all’estero.

Nel 2025 si esibisce nelle principali piazze del Portogallo e nel 2026 apre la rassegna del festival Paradice Music sul Ghiacciaio Presena.

https://www.facebook.com/sabry.l.bry

https://www.instagram.com/la.sabrina.sotgiu/?hl=it