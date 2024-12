“A Christmas Day” è il nuovo singolo di Alessandra Mondì

Fuori su tutte le piattaforme digitali a partire da sabato 7 dicembre 2024 il nuovo singolo di Alessandra Mondì. “A Christmas Day” non è una semplice canzoncina di Natale. È una tenerissima riflessione sullo scorrere del tempo, e il suo testo fa sì che possa risultare aderente al pensiero di chiunque. Chi non si è soffermato almeno una volta a desiderare che qualcuno rimanesse al nostro fianco ancora per un po’? Che si trattasse di un’amicizia, di un partner, di un genitore o di un figlio. In un momento storico come quello che stiamo vivendo, in cui tutti stiamo iniziando a indossare una corazza che ci dia l’illusione di essere inattaccabili dai sentimenti, riscoprire la vulnerabilità che viene fuori quando chiediamo a qualcuno di restarci vicino può essere il più bel regalo che possiamo concedere alla nostra anima.

“Essere coinvolta in un progetto come A Christmas Day è stata un’esperienza inaspettata. Ho già prestato la voce per altri progetti inediti, ma questo ha un sapore del tutto diverso. Innanzitutto perché Marco, l’autore, è del sud come me; abbiamo respirato la stessa aria e ci siamo fatti le ossa nello stesso panorama musicale, pur senza esserci mai conosciuti in maniera diretta, prima della registrazione di questo singolo.”

(Alessandra Mondì)

Artist: Alessandra Mondì

Lyrics and Composition: Marco Mangraviti

Produced by: Marco Mangraviti

Recorded by: Alessandra Mondì (Vocals), Alessio Mauro (Instruments)

Mix: Marco Mangraviti

Mastering: Riccardo Zamboni

Musicians: Alessandra Mondì (Vocals and Background Vocals), Marco Mangraviti (Bass, Guitar, Percussions, and Virtual Instruments), Giuseppe Risitano (Drums), Luca Risitano (Percussions)

Cover and Clip: Alfio Manasseri

Special Thanks to: Anthony Mangraviti, Giuseppe Risitano, Luca Risitano e Alfio Manasseri

BIO:

Nata in Sicilia, fin da bambina nutre una forte passione per le arti teatrali, che si concretizza con lo studio del pianoforte. Parallelamente, consegue il diploma in teoria e solfeggio e, nel corso degli anni, esplora altri universi, tra cui il musical e il teatro, sotto la guida di docenti come Gianfranco Quero, Stefania Pacifico, Stefano Bontempi e Antonio Torella.

È ideatrice, insieme al fratello, di un Disney Show che porta avanti dal 2015 per Art Factory, realtà autofinanziata e gestita completamente da performer siciliani. Con la stessa, realizza e partecipa a numerosi altri progetti teatrali.

Tra il 2018 e il 2022, continua la propria formazione artistica presso scuole come Voice Art Dubbing, scuola Ermavilo (doppiaggio cantato per Disney, Netflix e altre realtà) e presso il teatro Brancaccio di Roma, dove diventa uno dei primi 30 docenti certificati in “Voce in Equilibrio”. Allo stesso tempo, si dedica all’insegnamento di recitazione, canto, solfeggio e pianoforte presso diverse scuole.

Nel 2024, decide di collaborare con un musicista della sua città d’origine per la creazione di un singolo di Natale: il brano è il risultato di un lavoro totalmente autoprodotto e indipendente.

