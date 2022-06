“A Beautiful Mistake” è il nuovo singolo di Simone Corvino

Dal 3 giugno 2022 sarà disponibile in rotazione radiofonica e in digitale “A Beautiful Mistake” (NyNa City 91 records), il nuovo singolo di Simone Corvino. Il brano “A Beautiful Mistake” racconta una di quelle brevi storie che finiscono ancora prima di iniziare ma che lasciano una traccia indelebile in ognuno di noi. A differenza del primo singolo con sonorità rock band, il secondo mostra Simone, chitarra e voce, in tutta la sua dolcezza di songwriter.

Spiega l’artista a proposito del brano: “Ed è sempre così, gli ambienti ti scelgono nello stesso modo in cui ti scelgono alcune storie che restano eterne”.

Nel video di “A Beautiful Mistake” per la regia di Claudio D’Avascio, vengono mostrati ambienti che in qualche modo la vita aveva precedentemente scelto per Simone.

Biografia

Simone Corvino è nato a Washington D.C., ma è cresciuto a Monte di Procida, una località di mare vicino Napoli. Le sue influenze musicali sono il risultato di una vita trascorsa sia negli Stati Uniti che in Italia, crescendo tra dischi in vinile e i tanti musicisti sempre presenti in casa sua.

Il suo esordio discografico avviene il 6 aprile 2022 con l’uscita del album, Chaos Theory, pubblicato dall’etichetta NyNa City 91 records, accolto bene dalla critica, dalle radio e dal pubblico, entrando in classifica indipendenti e in quella di EarOne Airplay Radio. Il video del primo singolo, Teenage Rage, è stato trasmesso da oltre 150 emittenti televisive.

“A Beautiful Mistake” di Simone Corvino uscirà in radio e in digitale il 3 giugno.