POMIGLIANO JAZZ: John SCOFIELD e Dave HOLLAND il 17 luglio all’Anfiteatro romano di AVELLA (Avellino)

POMIGLIANO JAZZ presenta

John SCOFIELD & Dave HOLLAND Duo

Opening act: Francesco Nastro DRIN Quartet

Mercoledì 17 luglio 2024 dalle ore 21

ANFITEATRO ROMANO DI AVELLA

www.pomiglianojazz.com

Due leggende del jazz insieme sullo stesso palco: John Scofield e Dave Holland in concerto al festival Pomigliano Jazz in Campania. Mercoledì 17 luglio 2024 l’Anfiteatro romano di Avella accoglie – nell’ambito della XXIX edizione del festival diretto da Onofrio Piccolo – l’incontro tra due straordinari musicisti.

Il duo formato da John Scofield e Dave Holland è un eclatante caso di incontro ai massimi vertici del jazz internazionale. Due virtuosi dei rispettivi strumenti, due artisti che nelle loro ormai lunghissime carriere non hanno mai conosciuto battute d’arresto. Insieme hanno più volte collaborato all’interno di vari gruppi, ma trovarli nell’intima formazione in duo dona massimo risalto alle loro spiccate personalità. Colleghi di lunga data con storie musicali diverse, entrambi al fianco di Miles Davis in momenti differenti della sua carriera, ora uniscono le forze per presentare al pubblico una nuova conversazione. Un dialogo musicale avvincente tra virtuosismo, divertimento e profondità. Con una scaletta che include le composizioni di entrambi, oltre a una selezione di standard jazz.

Per la prima volta al Pomigliano Jazz, John Scofield è considerato uno dei chitarristi più influenti degli ultimi quarant’anni. Classe 1951, dopo un apprendistato nei gruppi di Gerry Mulligan e poi con Chet Baker, Billy Cobham & George Duke, Charles Mingus, Gary Burton e David Liebman, nel 1982 entra a far parte della band di Miles Davis. Sono anni in cui andava forte il jazz-rock, al quale Scofield diede un personale contributo, prendendo parte ad alcuni dei gruppi fondamentali del genere. A lanciare definitivamente la sua inarrestabile ascesa in qualità di leader, sono stati i dischi pubblicati per la Blue Note. Da allora la sua carriera non ha conosciuto momenti di pausa, mentre tra le collaborazioni successive spiccano quelle con Pat Metheny e il duraturo sodalizio iniziato nel 1998 con il trio Medeski Martin & Wood.

Più volte ospite del Pomigliano Jazz (nel 1996 con Herbie Hancock e successivamente nel 2005 e 2018 alla guida delle sue formazioni), Dave Holland vanta una carriera professionale che abbraccia più di cinque decenni alla guida di diversi progetti che hanno innovato e aperto nuovi orizzonti nel jazz contemporaneo. Riferimento indiscusso come contrabbassista e bassista elettrico, Holland ha fatto parte della band di Miles Davis e ha contribuito con il suo talento ad album fondamentali come “In A Silent Way” e “Bitches Brew”. Come leader ha registrato più di 30 album, molti dei quali per la ECM e centinaia di registrazioni che lo hanno portato a lavorare con grandi musicisti come Chick Corea (con cui creò i Circle), Thelonious Monk, Wayne Shorter, Pat Metheny, Joe Lovano e Bill Frisell, solo per citarne alcuni.

I biglietti per assistere al concerto di John Scofield e Dave Holland all’anfiteatro romano di Avella – che sarà introdotto dall’esibizione di Francesco Nastro DRIN Quartet – saranno disponibili da martedì 2 luglio alle ore 14 sui circuiti Azzurro Service e Vivaticket e nei principali punti vendita regionali.

Fino a mercoledì 10 luglio è possibile acquistare i biglietti al costo speciale di 35 euro + prevendita (per la poltronissima gold), 25 euro + prev (per la poltrona) e 20 euro + prev (per il parterre). Successivamente e fino al giorno dello spettacolo il biglietto avrà un costo di 40 euro + prevendita (per la poltronissima gold), 30 euro + prev (per la poltrona) e 25 euro + prev (per il parterre). Per i ragazzi under 18 i biglietti sono disponibili al prezzo ridotto di 15 euro + diritti di prevendita.

Per informazioni: tel. 081 5934001 – www.azzurroservice.net.

Programmata e finanziata dalla Regione Campania, dal Ministero della Cultura e dall’Ente Parco Nazionale del Vesuvio, la XXIX edizione del festival Pomigliano Jazz in Campania è organizzata dalla Fondazione Pomigliano Jazz con Scabec, in partenariato con i comuni di Pomigliano d’Arco, Avella e Cimitile, EAV, Instituto Cervantes di Napoli e FIPI.