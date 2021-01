626, un viaggio in chiave indie-pop

Alberto Vatteroni, giovane cantautore toscano classe ’93, si avvicina alla musica ascoltando gli album rock progressive del padre, per poi iniziare a studiare chitarra.

Nel 2014, dopo un tour di numerose date in Italia come chitarrista e seconda voce della metal band Numph (che lo vedrà calcare il palco con artisti di rilievo della scena quali Apocalyptica e Clan of Xymox), Alberto riprende il suo progetto solista.

Nel 2019 entra nel roster dell’etichetta Digital Distribution Bundle, sub label dedicata alla musica emergente italiana, dell’etichetta TRB rec di Andrea Tognassi, con cui pubblica il suo album d’esordio Tra inganno e realtà: un energico pop rock/alternative, che risente del background prog anni 70/80 dell’artista.

L’anno successivo vede la sua evoluzione artistica con la pubblicazione di due nuovi singoli Lo sguardo tra noi e Verso l’orizzonte, con sonorità tipicamente pop.

626 è il nuovo singolo di Alberto Vatteroni con Digital Distribution Bundle.

Un brano romantico in chiave indie-pop, in cui il mezzo pubblico 626 riporta alla luce emozioni vissute in un periodo particolare della vita del giovane cantautore, trascorsa tra Milano e Lucca. E’ proprio in questo periodo da pendolare che prende forma il singolo; in quelle ore, mentre il suo sguardo si perdeva nel panorama oltre il finestrino.

626 è una storia ancora in divenire; un viaggio con destinazione ignota, sulle cui note l’ascoltatore può sedersi comodamente accanto ad Alberto e vivere le sue emozioni.