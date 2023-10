FOTO DI FAMIGLIA

Il Nuovo singolo di MARIO DONATONE & BLUESMAN LATINO Feat. ANTONELLO SALIS

In uscita l’8 ottobre 2023 per Groove Master Edition

Foto di famiglia è il nuovo singolo di Mario Donatone in uscita l’8 ottobre 2023 per l’etichetta Groove Master Edition. Un brano nato strumentale, scritto dal pianista e fisarmonicista Antonello Salis, annoverato tra i musicisti più intensi e totali del jazz italiano. La sua spiccata sensibilità mediterranea si incontra, in questa particolarissima versione vocale, con il sound soul – blues del pianista e cantante Mario Donatone e della sua band Bluesman Latino completata da Gio’ Bosco, Isabella Del Principe, Angelo Cascarano, Davide Bertolone e Roberto Ferrante. Foto di famiglia è il secondo singolo di questa band, dopo Please hold on (Vivere ancora), pubblicato due anni fa con il featuring di Chicago Beau e Roberto Luti. È prodotto anche questa volta da Roberto Ramberti e dalla Groove Master Edition. In un’atmosfera soul estremamente latina il brano di Salis diventa un serrato dialogo a più voci, con un testo che rievoca immagini familiari e calcistiche legate ad un mondo anni ‘60 e ‘70 scritto da Davide D’Ambrosio e dallo stesso Donatone. Al brano si aggiunge il brillante video, disponibile su YouTube, nato da un’idea cinematografica del noto regista di cortometraggi Ari Takahashi.



BIOGRAFIA: Mario Donatone è un pianista, cantante e interprete tra i più apprezzati nel circuito blues e jazz italiano. Ha accompagnato tanti artisti neroamericani di blues, soul e gospel come pianista in tour in Italia e in Europa sin dagli anni ’80 e ha lavorato anche con artisti italiani importanti come i Tiromancino, Neri Marcore’, Greg, Linda Valori e altri. La sua carriera solistica enumera sette album a suo nome, e la partecipazione a festival importanti come Pistoia blues, Umbria Winter Jazz Festival, Porretta Soul Festival e tanti altri. Il suo progetto principale è la band Bluesman Latino, con cui ha inciso due singoli e realizzato concerti in teatri, festivals e rassegne musicali. Il suo ultimo album da solista è invece completamente acustico. Si chiama “Blues is my bad medicine ” lo ha inciso in solitudine con la sola partecipazione della vocalist Gio’ Bosco, ed è stato ottimamente accolto dalla critica. Mario Donatone ha inoltre scritto un saggio storico musicale, Blues che viaggiano in prima classe, pubblicato dalla prestigiosa casa editrice di testi universitari Aracne .

Mario Donatone

https://www.facebook.com/MarioDonatone

https://www.instagram.com/mariodonatone/

Groove Master Edition

https://www.groovemasteredition.it/

Foto di Famiglia

In uscita l’8 ottobre 2023

Recording and mixing by Giacomo De Caterini

Produced By Mario Donatone & Roberto Ramberti

Musica di Antonello Salis

Testo di Davide D’Ambrosio e Mario Donatone

Regia video e post produzione, Ari Takahashi

Supporto tecnico di ripresa, Edoardo Persico

Ufficio Stampa e promozione

Carlo Cammarella

Booking e Management