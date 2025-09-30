“/2”: due lati della stessa medaglia: il nuovo progetto di 600€uro

Un anno dopo “BLACK”, 600 €uro torna con il rapper mantovano Ray Back e insieme firmano “/2”, un progetto che non gira intorno alle cose: rime crude e beat taglienti, vita di strada messa in musica.

“/2” è diviso in due tracce, due mondi. “Solo uno” è la parte del giorno: sveglia, lavoro, problemi e quella fame di farsi valere in un sistema che non ti regala nulla. “Pace&Amore” è la notte: più scura, più alienata, piena di rabbia e di domande senza risposta. Giorno e notte, yin e yang, due facce della stessa realtà.

600 €uro porta la penna, Ray Back costruisce il suono. Insieme danno forma a un progetto che non cerca compromessi né scorciatoie: è periferia pura, con il suo peso, la sua ironia amara e la sua urgenza di raccontarsi.

A completare il quadro ci sono le foto di Silvia Picerni, i reels lyrics curati da Emanuele Plicato e la grafica firmata Urban Central Graphix.

Con “/2”, 600 €uro e Ray Back dimostrano che anche un disco “diviso a metà” può lasciare un segno intero.