14° Mare E Miniere – Muidas

La Divina Commedia

narrata e interpretata da

Alessandro Anderloni

con la musica di

Mauro Palmas

ne “Il Divino Cammino”

Slitta ai primi di giugno il doppio appuntamento con “Il Divino Cammino”, la Divina Commedia narrata e interpretata da Alessandro Anderloni con la musica dal vivo di Mauro Palmas: nuove date martedì 1 giugno al vulcano di Monte Lisiri (Ittireddu) e mercoledì 2 alla Gola di Is Cioffus (Sarroch).

*

*