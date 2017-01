UMBRIA JAZZ WINTER #24

Di Donatella delle Cese

Il sole e qualche nuvoletta bianca abbracciano Orvieto in questa ultima giornata dell’anno 2016, che si preannuncia ricca di buona musica da ascoltare.

I Funk Off risalgono il Corso Cavour da Piazza Cahen, marciando e muovendosi al ritmo di alcuni dei loro brani evergreen come The Funking Been. Oggi siamo veramente in tanti ad ascoltarli e ci coinvolgono in canti, balli e coreografie…non mancano anche piccole ‘prove ginniche’ come quella di chiederci di ascoltare parte di un brano accovacciati per terra e poi di saltare in piedi non appena il ritmo fosse variato e diventato più esplosivo.

Al Museo Emilio Greco si tiene un concerto particolare ed imperdibile: Christian Mc Bride e John Patitucci propongono i classici del jazz americano ed internazionale come duo di soli contrabbassi. Sono talmente bravi, affiatati, talentuosi, che non si sente la mancanza di nessun altro strumento: grazie alla loro tecnica, bravura e charme, è come se fossero lì anche gli altri strumentisti di un ensemble jazz classico. Il pubblico è accorso numerosissimo ed il Museo di arte moderna Emilio Greco, con le sue statue scure e le luci soffuse, regala un’ottima e intimistica cornice a questo inusuale quanto riuscitissimo esperimento musicale. Patitucci e Mc Bride, grandissimi sulla scena, al termine restano a firmare autografi e per accettare i complimenti ed i plausi del pubblico: che emozione grandissima potergli stringere la mano mentre amabilmente ti sorridono e sono visibilmente orgogliosi del nostro entusiasmo!

Dopo una piccola pausa, andiamo ad applaudire Vince Van Hessen al Meeting Point di Palazzo dei Sette: un concerto brioso, ma anche intimistico, per sola voce – e che voce!! – e chitarra acustica. Vince è simpatico e comunicativo, non manca di presentare ogni brano che esegue e ci intrattiene molto piacevolmente con una scaletta che prevede brani più rock, senza escludere il soul, il blues ed il reggae. Mentre fa il sound check-in ed accorda la chitarra, esegue un brano di Bruce Springsteen.

Talentuoso, viene scoperto dal patron di Umbria Jazz, Carlo Pagnotta, un paio di estati fa, mentre suonava durante i giorni del festival estivo, sul Corso Vannucci di Perugia. Il brano che ha fatto scattare la scintilla tra i due e’ stata la splendida In The Sunshine, da lui magistralmente interpretata anche questo pomeriggio. Vincent e’ un artista da strada e si è esibito in 20 nazioni differenti, macinando note e concerti, che gli hanno regalato indimenticabili esperienze come questa: Pagnotta lo avvicina e gli chiede di far parte del programma ufficiale di Umbria Jazz, dapprima ad Orvieto, nell’edizione successiva (quella dello scorso anno, n.d.r.) e poi a Perugia. Si dichiara molto felice di essere nuovamente ad Orvieto e ci regala alcuni brani che omaggiano i musicisti purtroppo scomparsi nel corso dell’anno 2016: Suzanne di Leonard Cohen, Purple Rain e You Don’t Have To Be Rich di Prince. Ed ancora continua a farci gli auguri in musica per il 2017 che sta arrivando: ci regala la splendida Over The Rainbow, capolavoro del 1939; The Girl Of Hipanema, Happy New Year di Bob Marley, la dolcissima Fast Car di Tracy Chapman.

Ci racconta di essere diventato un artista da strada dopo che il bar di New York nel quale lavorava e faceva il caffè lo licenziò: con la musica che suonava per strada, riuscì infatti a pagare l’affitto della casa che aveva a New York ed a rimanere negli USA.

Splendida la versione reggae di My Way di Frank Sinatra, che nacque perché gli avevano chiesto di interpretare questo brano che, nella sua versione originale, per quanto bellissima, non era propriamente nelle sue corde.

Chiusura in bellezza con Allelujah, splendida preghiera religiosa o laica, a secondo del proprio sentire e l’altrettanto bella e dolce What A Wonderful World.

Uno stacco di qualche ora per prepararsi alla cena di fine anno ed all’attesa del nuovo anno, chiaramente sempre in musica….ci risentiamo nel 2017 dalla Sala Expo del Palazzo del Popolo e vi lasciamo i nostri migliori auguri per il nuovo anno che arriva.

Pubblicata il 01/01/2017