Gli House Concert attendono il loro pubblico: basta un clic su www.pianocitynapoli.it e ci si può assicurare un posto in prima fila tra gli oltre 60 House Concert previsti all’interno del ricco e diversificato programma di Piano City Napoli, il festival del pianoforte in programma il 5, 6, 7 aprile con oltre 250 eventi diffusi tra musei, palazzi storici e piazze del capoluogo partenopeo.

Piano City, nato da un’idea del pianista tedesco Andreas Kern, reintroduce l’ usanza, diffusa a Napoli nell’Ottocento, del salotto come dimensione più ravvicinata della musica, creando un momento culturale e musicale più spontaneo e vicino alla quotidianità.

Due secoli dopo, Piano City Napoli diventa passe-partout per 60 salotti napoletani che riaprono al pubblico in una festa del pianoforte e tutte le sue possibili suggestioni: dalla classica alla contemporanea passando per il jazz. A suonare saranno circa 700 concertisti professionisti, studenti e semplici amatori che, grazie alla loro partecipazione, hanno contribuito a costruire un programma originale ed eterogeneo.

Pubblicata il 23/03/2019