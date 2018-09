Di Donatella delle Cese

Emme Records, 2018

“The Step Forward” è il secondo lavoro discografico dello Zadeno Trio, formato da Claudio Jr De Rosa al sax soprano e tenore e al clarinetto basso; Alessio Bruno al contrabbasso e Jacopo Zanette alla batteria.

Il disco, registrato presso il TP Studio a Napoli, è uscito per l’etichetta Emme Records a maggio 2018 e segue quello d’esordio, “Hole In The Ground”.

Take No Prisoners è un’ottima occasione per ascoltare gli urgenti virtuosismi del sax di De Rosa, intervallati da ovattati ma decisi soli di batteria di Zanette, che introducono a momenti più pacati del brano. In Mr Fangio risultano assai ben definiti i tre elementi di questa ormai collaudata formazione pianoless: l’armonia del basso, la melodia del sax ed il ritmo della batteria.

Mentre in Mary You ci godiamo momenti intimistici, contornati da un abile pizzicato di contrabbasso di Bruno, in H244 veniamo coinvolti in una sperimentazione musicale in chiave moderna, che guarda con attenzione alla tradizione per un risultato davvero ottimale. Joy ha un sostenuto ma delicato ritmo Swing, mentre Easy!, che si apre con uno struggente sax solo, è più tendente all’hard bop.

The Neighbourhood è una buona commistione tra il jazz puro e la sperimentazione; J.A.B.L.Y. e’ caratterizzata da una cadenza decisamente più ritmata. In An Affair riscontriamo l’elemento spensierato del trio, che si lascia andare ad un tema swing brioso ed accattivante. Chiusura con con Is That You?, nel quale i tre musicisti si mettono alla prova con un genere per loro nuovo, dall’impronta cameristica, la cui melodia viene imbastita, in particolare, dalle sonorità del clarinetto basso.

Un esperimento musicale perfettamente riuscito, che si distingue per originalità e qualità.

Musicisti:

Claudio Jr De Rosa, sax soprano, sax tenore, clarinetto basso

Alessio Bruno, contrabbasso

Jacopo Zanette, batteria

Brani:

01. Take No Prisoners

02. Mr. Fangio

03. Mary You

04. H244

05. Joy

06. Easy!

07. The Neighbourhood

08. J.A.B.L.Y.

09. An Affair

10. Is That You?

Pubblicata il 07/09/2018