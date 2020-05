DANILO REA / MASSIMO MORICONI / ALFREDO GOLINO

Di Donatella delle Cese

Warner Music Italia, 2019

“Tre Per Una”, l’omaggio sopraffino all’arte di Mina tributato dal pianoforte di Danilo Rea, dal contrabbasso di Massimo Moriconi e dalla batteria di Alfredo Golino ha visto la luce nel mese di ottobre 2019, per l’etichetta Warner Music Italia.

Definito “Molto carino!” dalla stessa Mina, il lavoro viene pubblicato sia in digitale che su cd ed anche su LP in vinile: quest’ultimo contiene soltanto otto brani, due in meno – Via Di Qua e La Banda – rispetto al cd, che ne conta dieci.

Massimiliano Pani è il produttore e l’arrangiatore di tutti i brani, registrati live in studio a Lugano, in Svizzera.

Questo prezioso tribute è una raffinata rilettura in jazz di Danilo Rea che, in punta di dita, ci racconta molti famosissimi brani di Mina.

L’idea di questo omaggio è nata perché Cremona, città natale dell’artista, ha voluto celebrarla con un evento live di qualità che doveva essere un unicum nel suo genere.

Dall’affiatamento del trio Rea/Moriconi/Golino – che moltissime volte ha collaborato in studio alle incisioni di Mina, mettendo a servizio dei suoi brani e del suo sentire la propria versatile e ricercata arte – è nata in seguito l’idea di registrare il disco.

I brani più lenti e delicati si snodano in tutta la loro avvolgente leggiadria e possiamo piacevolmente abbandonarci a sognare ascoltando Non Credere, Parole Parole, E Se Domani, Vorrei Che Fosse Amore ed, inaspettatamente, La Banda.

Il mood cambia e ci imbattiamo in pezzi più incalzanti come Tintarella Di Luna, Grande Grande Grande e Via Di Qua.

Non mancano due medley, che omaggiano alcuni fra i più famosi duetti di Mina, con artisti come Lucio Battisti ed Adriano Celentano.

Un trio, questo, composto da veri fuoriclasse della musica, non soltanto del jazz, che riesce ad emozionare a 360 gradi, suonando “nel modo giusto” qualunque pezzo di qualsiasi genere musicale.

Risultato: una garanzia di qualità inconfutabile, ascoltate questo disco e, come noi, ve ne innamorerete.

Musicisti:

Danilo Rea, pianoforte

Massimo Moriconi, contrabbasso,

Alfredo Golino, batteria

Brani:

01. Non Credere

02. Parole Parole

03. Medley Lucio Battisti: Io e Te Da Soli/ Amor Mio / Insieme

04. Tintarella Di Luna

05. Grande Grande Grande

06. Via Di Qua

07. E Se Domani

08. Medley: Grande Amore/ Brivido Felino / Acqua E Sale

09. Vorrei Che Fosse Amore

10. La Banda

Link:

Warner Music Italia

Pubblicata il 04/05/2020