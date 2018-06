Di Donatella delle Cese

Irma Records, 2017

“Cotton Candy Club” è il quinto album dei Sugarpie and The Candymen, originale e talentuoso gruppo di musicisti che, appassionati del beat e dello swing, creano, mediante una contaminazione degli stessi con diversi stili musicali moderni, un interessantissimo progressive swing.

Pubblicato dall’etichetta Irma Records, il lavoro vede la luce alla fine dell’anno 2017.

La Sugarpie Lara Ferrari alla voce ed i suoi Candymen Renato Podestà e Jacopo Delfini alla voce ed alla chitarra, Claudio Ottaviano al contrabbasso e Roberto Lupo alla batteria, tributano – già a partire dal titolo del loro lavoro – un ricordo al Cotton Club, storico locale di New York, patria del jazz.

Nove brani originali e sei omaggi, resi a pezzi di personaggi famosi del rock di tutti i tempi: da Bon Jovi a Jimi Hendrix, dagli Europe a Jim Morrison.

Navigalonda è un’ammiccante apertura di electroswing; lo swing-rock Baby No More invita a ballare; Fire è una originale rilettura in chiave old style del brano di Hendrix.

Tu Fagli Credere riprende i temi e le atmosfere della canzone anni Cinquanta, mentre Così Splendida richiama ritmi hawaiani, con l’ukulele che la fa da padrone.

I Still Haven’t Found What I’m Looking For torna a strizzare l’occhio al rock; Ovunque Lei Sia ed Inconsapevole sono due esempi di coinvolgente – ed a tratti dolce – puro swing; Lithium è uno swing rock con note di soavità.

Mentre la delicata ballata Red quasi ci culla, Vedi Di Saper Cantar, più ritmata, ci spinge a portare il ritmo con il piede.

Sperimentazione in Break On Trough, che propone ben tre kazoo contemporaneamente in azione; Rock’n’Roll All Nite ha una spiccata nota di blues come leit motive e la ballad Attimo ci riporta ad immergerci in una dolce atmosfera.

You Give Love A Bad Name e The Final Countdown sono le originalissime rivisitazioni che i Sugarpie and The Candymen ci propongono degli omonimi brani delle due band degli anni Ottanta, Bon Jovi e Europe.

Giovani, bravi, simpatici e versatili: teniamoli d’occhio!

Genere: jazz, rock

Musicisti:

Lara Ferrari, voce e kazoo

Renato Podestà, voce, chitarra, banjo, ukulele, tastiere e percussioni

Jacopo Delfini, voce, chitarra, banjo, percussioni

Claudio Ottaviano, contrabbasso e basso elettrico

Roberto Lupo, batteria e percussioni

Ospiti:

Gianni Satta, tromba

Mauro Negri, clarinetto

Beppe Di Benedetto, trombone

Emiliano Vernizzi, sax contralto e tenore

Carlo Cantini, violino

Brani:

01. Navigalonda

02. Baby No More

03. Fire

04. Tu Fagli Credere

05. Così Splendida

06. I Still Haven’t Found What I’m Looking For

07. Ovunque Lei Sia

08. Inconsapevole

09. Lithium

10. Red

11. Vedi Di Saper Cantar

12. Break On Trough

13. Rock ‘n’ Roll All Nite

14. You Give Love A Bad Name

15. Attimo

16. The Final Countdown

Link:

Sugarpie and The Candymen

Irma Records

Pubblicata il 08/06/2018