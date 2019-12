Di Stefano Dentice

Tuk Music, 2019

Fra scenari sonori cosmici, quasi avveniristici, e atmosfere evocative e serafiche, prende forma “Dalì”, nuova fatica discografica firmata Stefano Bagnoli We Kids Trio, interessante e ardimentosa formazione costituita da Giuseppe Vitale (pianoforte, piano elettrico e tastiere), Stefano Zambon (contrabbasso ed elettronica) e Stefano Bagnoli (batteria ed elettronica). I quattordici brani originali di cui consta la tracklist sono frutto della magmatica meninge del noto batterista. Surrealism Suite Primo Movimento è una composizione eterea, a tratti onirica. L’eloquio zigzagante di Vitale è di ottima fattura, adornato da alcune intense pause e da incandescenti scorribande cromatiche, in pieno solco post-bop, che aumentano il tasso di adrenalina. Brano assai accattivante soprattutto ritmicamente, già fin dalle prime misure, in “Surrealism Suite Quarto Movimento” il pianista costruisce un solo da cardiopalma, tensivo, febbrile e impreziosito da frequentissime incursioni nell’out playing, sostenuto da un comping assai energico, stimolante e trascinante cesellato dal tandem Zambon-Bagnoli. Il mood in “Depression Suite Primo Movimento” è carezzevole. Qui Bagnoli, nell’accompagnare il sobrio discorso improvvisativo di Vitale, utilizza le spazzole come fossero pennelli, intessendo un drumming arioso, regale. Zambon, invece, si esprime snocciolando un’improvvisazione carica di nerbo e ardore espressivo. “Dalì”, album in cui la qualità strumentale e interpretativa regna sovrana, rappresenta un fulgido esempio di come si possa guardare all’innovazione senza comunque obliare completamente i valori e le peculiarità appartenenti alla tradizione jazzistica.

Genere: Contemporary Jazz / Avant Jazz

Musicisti:

Giuseppe Vitale, piano, Fender Rhodes and keyboards

Stefano Zambon, double bass and electronics

Stefano Bagnoli, drums and electronics

Brani:

01. Surrealism Suite Primo Movimento

02. Surrealism Suite Secondo Movimento

03. Surrealism Suite Terzo Movimento

04. Surrealism Suite Quarto Movimento

05. Dalì vs Disney

06. Subconscious Suite Primo Movimento

07. Subconscious Suite Secondo Movimento

08. Subconscious Suite Terzo Movimento

09. Subconscious Suite Quarto Movimento

10. Dalì vs Buñuel

11. Depression Suite Primo Movimento

12. Depression Suite Secondo Movimento

13. Dalì all’Eternità

14. Dalì vs Roach

Link:

Tuk Music

Pubblicata il 11/12/2019