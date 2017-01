Di Stefano Dentice

Philology, 2016

Un’idea singolare e decisamente brillante, quella di rielaborare completamente alcuni celeberrimi standard del jazz non solo attraverso nuovi e sobri arrangiamenti concepiti ad hoc (a cura di Alberto Bonacasa), ma soprattutto tramite una profonda scrittura ex novo dei testi, volta a imprimere un significato ascetico che tocca la sfera emozionale. “Spirito del Vento” è la nuova fatica discografica partorita da Roberta Sdolfo / Alberto Bonacasa Trio feat. Emanuele Cisi & Sandro Gibellini, formazione costituita da Roberta Sdolfo (voce), Alberto Bonacasa (pianoforte), Gianluca Alberti (contrabbasso), Roberto Paglieri (batteria) e i prestigiosi special guest Emanuele Cisi (sax) e Sandro Gibellini (chitarra). Il CD contiene undici brani, di cui sei (Round midnight – Spirito del Vento, My Romance – Poeta senza meta, My funny Valentine – Fame dell’anima, Chega de saudade – Rinascita, Corcovado – Rifugio ed Every time we say goodbye – Lascia al domani) presentano testi originali autografati da Roberta Sdolfo. In Round midnight – Spirito del Vento (Thelonious Monk) la cantante dà vita a un’interpretazione debordante di trasporto emotivo, adornata da un pizzico di raffinata teatralità. Il sermone improvvisativo di Gibellini è colmo di cantabilità, ingemmato da un ammirevole senso melodico. La romantica e carezzevole My funny Valentine – Fame dell’anima (Richard Rodgers), in cui la vocalist gestisce sapientemente la dinamica, esalta la classe cristallina di Cisi, che cesella un’elocuzione magnetica, impreziosita da un suono penetrante. L’intramontabile Chega de saudade – Rinascita (Antonio Carlos Jobim) è una composizione carica di fascino. Qui il sassofonista genera un eloquio che brilla per una musicalità colta e abbagliante. “Spirito del Vento” è un album manifesto di grande ricchezza interiore, pullulante di inebrianti colorazioni carioca che rappresentano un vero e proprio tratto distintivo, in cui nulla è pedissequo e lasciato al caso.

Genere: Modern Jazz

Musicisti:

Roberta Sdolfo, voice

Alberto Bonacasa, piano

Gianluca Alberti, double bass

Roberto Paglieri, drums

feat. Emanuele Cisi, sax & Sandro Gibellini, guitar

Brani:

01. E se domani

02. Round midnight (Spirito del vento)

03. My Romance (Poeta senza meta)

04. The nearness of you

05. My funny Valentine (Fame dell’anima)

06. Chega de saudade (Rinascita)

07. Teach me tonight

08. Corcovado (Rifugio)

09. The man I love

10. When I fall in love

11. Every time we say goodbye (Lascia al domani)

Link:

Roberta Sdolfo

Philology Jazz Records

Pubblicata il 01/01/2017