Di Stefano Dentice

Fonterossa Records, 2019

Dare libero sfogo alla creatività, quella più fervida, più autentica, sovente risulta assai complicato, poiché in alcuni casi (magari anche inconsapevolmente) si tende a restare nella propria comfort zone per paura di rischiare (e di sbagliare), a detrimento di quella spregiudicatezza che accende la curiosità, soprattutto quella di chi ascolta. Ebbene, “aLive Shouts – An homage to Bessie Jones”, nuova creatura discografica firmata Silvia Bolognesi Young Shouts, ardimentosa formazione composta da Emanuele Marsico (voce e tromba), Silvia Bolognesi (voce e contrabbasso), Attilio Sepe (sax alto) e Sergio Bolognesi (batteria), rifugge totalmente dal concetto di comfort zone stilistica, proprio in favore di una costante ricerca di un’identità ben definita e possibilmente riconoscibile. Questo omaggio a Bessie Jones, grandissima cantante gospel statunitense scomparsa ormai 35 anni fa, ne è la prova lampante. La tracklist consta di sette brani originali partoriti dalla feracità compositiva di Silvia Bolognesi, playlist all’interno della quale figura la Suite for Bessie Jones (dalla seconda alla sesta traccia). Il fascinoso bluesy mood di You better mind è immediatamente contagioso. Qui il suono della tromba e quello del sax si amalgamano in modo simbiotico, dando vita a un intreccio sonoro particolarmente interessante. Il riff di contrabbasso in I’m a rollin’ è ipnotico, perpetuo. L’eloquio di Sepe, a tratti volutamente sghimbescio, è supportato dal comping sempre cangiante, stimolante e molto dinamico cesellato da Sergio Bolognesi. “aLive Shouts – An homage to Bessie Jones” rappresenta un preclaro esempio di come si possa trarre ispirazione da qualcosa di già esistito, ma senza mai scopiazzare come un emulo, bensì cercando di dare un’impronta strettamente personale e veritiera.

Genere: Contemporary Jazz

Musicisti:

Emanuele Marsico, voice and trumpet

Silvia Bolognesi, voice and double bass

Attilio Sepe, alto sax

Sergio Bolognesi, drums

Brani:

01. Chicago Summer Storm

02. You better mind (Suite for Bessie Jones I)

03. Shoo Turkey (Suite for Bessie Jones II)

04. I’m a rollin’ (Suite for Bessie Jones III)

05. Hambone (Suite for Bessie Jones IV)

06. Sometimes (Suite for Bessie Jones V)

07. Semplice

Link:

Silvia Bolognesi

Fonterossa Records

Pubblicata il 04/10/2019