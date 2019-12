Di Stefano Dentice

AMP Music & Records, 2019

Una peregrinazione sonora profondamente evocativa, onirica, surreale, che immerge l’ascoltatore in una sorta di viaggio immaginifico alla scoperta di una realtà parallela. “Forests” è la nuova creazione discografica partorita dal quartetto Silent Fires, singolare formazione costituita da Karoline Wallace (voce), Hilde Marie Holsen (tromba ed elettronica), Håkon Aase (violino e percussioni) e Alessandro Sgobbio (pianoforte). Il CD prende forma attraverso undici brani originali figli della fecondità compositiva del pianista. Il climax etereo di En Astheneía pervade l’anima. Karoline Wallace interpreta il brano con un timbro soave e un’ammaliante leggiadria espressiva. Il pianismo di Sgobbio è tumultuoso e finemente cerebrale. In Luce Della Perfezione sembra aleggiare un’aura di mistero. Qui il mood è tensivo, impreziosito dalle magnetiche architetture armoniche di Sgobbio e dalle sonorità ipnotiche del violino di Aase. Le primissime misure di The Light Of The Lights sono dai tratti crepuscolari, ciò per via playing di Sgobbio. Subito dopo, la composizione si snoda verso il free per poi sfociare nuovamente in un’atmosfera di assoluta placidità comunicativa. La cantante, ancora una volta, esalta la morbidezza della sua vocalità e la sua capacità di essere causativa, anche tramite l’utilizzo di un sopraffino falsetto soprattutto negli acuti. “Forests” è un album tracimante di spiritualità, dalle colorazioni di musica colta, in cui le undici tracce invitano a una profonda ricerca introspettiva, di matrice zen, quasi come fossero undici dipinti d’ispirazione impressionista da ammirare per arricchirsi e appagarsi interiormente.

Genere: Contemporary Jazz / Avant Jazz

Musicisti:

Karoline Wallace, voice

Hilde Marie Holsen, trumpet and electronics

Håkon Aase, violin and percussions

Alessandro Sgobbio, piano

Brani:

01. En Astheneía

02. From The Entrance Of Love

03. Similar Lymphs

04. Luce Della Perfezione

05. Love

06. Silent Fires

07. Qâf

08. Prajnà

09. The Light Of The Lights

10. Banyak

11. Alla Volta Del Sole

Link:

Alessandro Sgobbio

AMP Music & Records

Pubblicata il 18/12/2019