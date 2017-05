SAETTA – PENTA – BOLOGNINI / TRIAPOLOGY

Di Stefano Dentice

Tuk Music, 2017

Una rilettura minuziosa di alcuni storici brani rock effettuata attraverso quel vivido estro tipico del jazzista. “Rockinnerage” è il nuovo episodio discografico firmato Vincenzo Saetta (sax alto ed elettronica), Michele Penta (chitarra ed elettronica) ed Ernesto Bolognini (batteria), un trio denominato Triapology al quale si aggiunge in qualità di guest la cantante Serena Brancale (in Whole Lotta Love). Il CD è formato da otto brani autografati da svariati autori. Il riff di Whole Lotta Love (Jimmy Page-John Bonham-John Paul Jones-Robert Plant) è particolarmente accattivante. Qui Bolognini recita un ruolo da protagonista, poiché intesse un comping fortemente energico, mai oleografico e decisamente efficace. Serena Brancale mette in luce le venature soul-black del suo timbro. In The Man Who Sold The World (David Bowie) l’incedere di Saetta è sinuoso, assai ammaliante. L’eloquio del sassofonista in Message in A Bottle (Sting) è fluente, torrenziale, debordante di sussultanti scorribande cromatiche e imperlato da un sapiente utilizzo della gamma timbrica dello strumento. Penta dà vita a un sermone appassionato, impreziosito da alcune inebriante inflessioni bluesy. “Rockinnerage” è un disco molto interessante specialmente dal punto di vista ritmico, visto e considerato l’uso sagace ed erudito delle metriche dispari. I temi sono solo ed esclusivamente un mero pretesto per poi sviscerare la propria creatività improvvisativa e armonica, sperimentando e perlustrando anche nuovi territori sonori grazie all’intelligente utilizzo dell’elettronica.

Genere: Rock / Contemporary Jazz

Musicisti:

Vincenzo Saetta, sax alto and electronics

Michele Penta, guitar and electronics

Ernesto Bolognini, drums

Feat.

Serena Brancale, voice

Brani:

01. Mad World

02. Whole Lotta Love

03. The Man Who Sold The World

04. Under The Bridge

05. Message In A Bottle

06. Black Manic Dog Depression

07. Smells Like Teen Spirit

08. God Put A Smile Upon Your Face

Link:

Vincenzo Saetta

Tuk Music

Pubblicata il 08/05/2017