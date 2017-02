Di Stefano Dentice

Deep Voice Records, 2017

Sviscerare la propria libertà espressiva attraverso una profonda convinzione e un illuminante spirito innovativo che non ammette assolutamente l’utilizzo di schemi coercitivi. “Composition and Reactions” è la nuova creazione discografica partorita dall’onnivora e ubertosa mente del pianista e compositore Rosario Di Rosa. I brani, frutto della ricca materia grigia di Di Rosa, sono tredici. In Reaction N. 1 – Variation And Morphing aleggia un’atmosfera particolarmente tensiva. Qui Rosario Di Rosa offre soluzioni armoniche tanto complesse quanto pregevoli, cesellando un incedere adornato da alcune ammiccanti venature bluesy e da un tocco decisamente percussivo. Reaction N. 4 – Spaces è una composizione dal mood onirico. Il pianismo di Di Rosa è ascetico, imperlato da pause poetiche e da un pathos narrativo che fa librare la mente. Reaction N.5 – Intervals pullula di intriganti dissonanze che strizzano l’occhio alla dodecafonia. “Composition And Reactions” è un risonante inno alla creatività, in tutte le sue mille sfaccettature. Un album in cui Rosario Di Rosa, sfruttando anche l’elettronica per cesellare scenari sonori immaginifici, racconta sé stesso con la massima genuinità comunicativa.

Genere: Avant Jazz / Impro / Creative Music / Experimental

Musicisti:

Rosario Di Rosa, piano, MIDI keyboard and electronics

Brani:

01. Reaction N. 1 – Variation And Morphing

02. Reaction N. 2 – Phasing

03. Reaction N. 3 – Density

04. Reaction N. 4 – Spaces

05. Reaction N. 5 – Intervals

06. Reaction N. 6 – Tuning

07. Reaction N. 7 – Sampling And Loops

08. Reaction N. 8 – Strings

09. Reaction N. 9 – Clusters

10. Reaction N. 10 – Textures

11. Reaction N. 11 – Loops And Sampling

12. Reaction N. 12 – Intervals#2

13. Composition N. 26

Rosario Di Rosa

Deep Voice Records

Pubblicata il 01/02/2017