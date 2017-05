RICARDO IZQUIERDO – MAURO GARGANO – FABRICE MOREAU

Di Stefano Dentice

Goya Music Production, 2017

Sviscerare il proprio pensiero artistico attraverso una ricerca interiore profonda, erudita, particolareggiata, che proietta e immerge la mente in un immaginifico viaggio debordante di apollinee sensazioni. “Ants” è la nuova creatura discografica firmata da Ricardo Izquierdo (sax tenore), Mauro Gargano (contrabbasso) e Fabrice Moreau (batteria). L’interessante tracklist propone undici brani originali scaturite dalla fecondità compositiva del trio, eccezion fatta per Invention Pour Piano – Opus 87 N°10 (Louis-Noel Belaubre). Il climax etereo, velatamente onirico di Esperanza (Ricardo Izquierdo) è ingemmato da un intenso trasporto emotivo. Il sermone improvvisativo di Izquierdo è ispirato, ponderato con classe purissima. Le sue note sono pesanti come macigni, scolpite nell’aria, anche quando sprinta cromaticamente con notevole padronanza tecnica. Il tandem Gargano-Moreau lo sostiene cesellando un manto ritmico pigmentato, sempre stimolante. Valentia (Fabrice Moreau) è una composizione assai maliarda, che rapisce l’attenzione dell’ascoltatore sin dalle primissime battute. L’incedere del sassofonista è fluttuante, carico di nerbo espressivo, sobillato incessantemente dal costrutto ritmico ricco e policromatico intessuto da Moreau. Il mood di Ninna Nanna Per Paolo (Mauro Gargano) è rassicurante. L’eloquio di Gargano è essenziale, placido, impreziosito da una candida cantabilità. “Ants”, specialmente dal punto di vista armonico, improvvisativo e ritmico, è un infinito serbatoio di idee, un album dal quale trasuda manifestamente il nobile senso narrativo e descrittivo che alberga nel cromosoma dei tre protagonisti.

Genere: Contemporary Jazz

Musicisti:

Ricardo Izquierdo, tenor sax

Mauro Gargano, double bass

Fabrice Moreau, drums

Brani:

01. Coaltar

02. Meliès

03. Esperanza Introduction

04. Esperanza

05. Valentia

06. Ninna Nanna Per Paolo

07. Pensierosa Introduction

08. Pensierosa

09. Invention Pour Piano – Opus 87 N°10

10. Carbono

11. Salida

Pubblicata il 19/05/2017