Di Stefano Dentice

Emme Record Label, 2019

Un’esplosione di swing, espressa attraverso una raggiante e trascinante comunicatività che conquista nell’immediato, oltre a delle solari colorazioni latineggianti dense di fascino. “Love Secret” è la nuova creatura discografica partorita dal talentuoso jazzista Pierpaolo Bisogno (vibrafono e percussioni), affiancato in questo lavoro da eccellenti partner come Pietro Lussu (pianoforte), Francesco Galatro (contrabbasso) e Marcello Di Leonardo (batteria), ai quali, in veste di ospiti, si aggiungono Rocco Zifarelli (chitarra in Night Race, Loving Joe e Love Secret, terza traccia del CD) e Alfonso Deidda (flauto in Miami Blues e Mood Afrika). La tracklist consta di nove brani originali frutto della lavica meninge di Bisogno, ad esclusione di Laurie (Bill Evans) e The Dolphin (Luiz Eça). La pimpante Night Race è una composizione che mette l’argento vivo addosso. L’incedere del vibrafonista è adamantino, fluente, pregno di inflessioni bluesy e impreziosito da brevissimi cenni di inebriante out playing, brillantemente sostenuto dal comping incalzante e stimolante cesellato dal tandem Galatro-Di Leonardo. Zifarelli, in gran scioltezza, architetta un eloquio dall’estrema efficacia, adornato da un suono maliardo. Il climax di Action è subito contagioso. Qui Bisogno spicca per il suo raffinato senso melodico corroborato da una musicalità genuina e generosa, di grande appeal. L’atmosfera di Mood Afrika è tribale, ipnotica. Il playing di Lussu è vibrante, assai energico, intriso di fulminee scorribande cromatiche e sprazzi di outside phrasing volti a creare tensione armonica. Deidda si esprime attraverso un’elocuzione parca ma carica di spirito descrittivo e narrativo. “Love Secret” è un album variopinto, dall’impronta idiomatica e profondamente rispettoso della tradizione jazzistica, ma al contempo caratterizzato da un marchio personale e moderno. Un disco diretto, che rifugge del tutto da cerebrali arzigogoli, in cui la cura della dinamica è un aspetto di vitale importanza per Pierpaolo Bisogno e i suoi sodali.

Genere: Modern Jazz

Musicisti:

Pierpaolo Bisogno, vibes and percussions

Pietro Lussu, piano

Francesco Galatro, double bass

Marcello Di Leonardo, drums

Featuring:

Rocco Zifarelli, guitar

Alfonso Deidda, flute

Brani:

01. Night Race

02. Loving Joe

03. Love Secret

04. Laurie

05. Miami Blues

06. Action

07. Angel

08. The Dolphin

09. Mood Afrika

Link:

Emme Record Label

Pubblicata il 21/10/2019