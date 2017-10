DINO BETTI VAN DER NOOT

Di Pietro Mazzone

Stradivarius, 2017

Si staglia, netto, fra gli album più immaginifici di questa annata jazzistica – non solo italiana – il nuovo lavoro discografico, recante il numero di catalogo STR 57916, di Dino Betti (li centellina, sono pochissimi, credo neanche una quindicina, nella carriera pluridecennale di questo protagonista - oggi ottantunenne, cruciale e sfuggente – del jazz di oggi ), affascinante viaggio che trasporta l’ascoltatore in una giungla di suoni ora liquidi, aerei, sfuggenti, pulviscolari, ora invece compatti, magmatici, densi, volumetrici. Un’orchestra la cui tavolozza di colori sbalordisce per ampiezza e misteriosita’ di miscugli cromatici (due indicazioni per tutte: il dialogo, nel brano che intitola l’album, tra l’arpa bardica di Vincenzo Zitiello e il flauto dello specialista Sandro Cerino; e quello tra vibrafono, arpa, violino e flicorno alla fine del disco), ma anche avvince per la forte caratterizzazione ritmica, sovrasta per la capacità di interazione, di ingressi, di propulsione. Da King Oliver ad Haendel, da Ellington a Gerswhin, da canti popolari ad autocitazioni, (ma io direi anche dal West Coast Jazz a Keith Tippett, da Woody Herman a Pastorius) quasi ogni secondo del generoso minutaggio di questo compact è uno sguardo a strapiombo sul futuro della musica, è gioiosa – a volte, direi quasi, festosa – sperimentazione, proprio in quanto è recupero di memoria; That muddy mirror è la rilettura di Sciur padrun da li beli braghi bianchi nel momento stesso in cui – direbbe Pessoa – non lo è.

È, cioè, una superba composizione originale che di quel canto rievoca il significato storico, scava il nucleo emotivo (e così facendo conquista innovative posizioni, musicali e “politiche”). A sua volta complesso, che ha più facce.

E lo fa con una verve, un cuore, un magistero di scrittura e di arrangiamento (un magistero sia chiaro, come dire? non esibito, invece fungente, che traspare…) i quali riappacificano col significato del jazz, nel senso che, qualunque esso sia, questo e gli altri quattro brani di “Ou’ sont les notes d’antan?” danno il loro coraggioso contributo nell’esemplificarlo.

Scrittura, arrangiamento, certo.

Però un momento: che nascono già pensando a QUEL suono di QUELL’ uomo della SUA orchestra. Sonorità. Umanità. Improvvisazione degli assoli. Lo scarto d’essere irriducibile fra orchestra classica e jazz è questo. Dino come Duke, come Russell, come Nelson.

Mai poi come nell’ episodio discografico di cui stiamo parlando: notoriamente restio ai live, rarissime le apparizioni della sua orchestra, di oltre venti elementi (non facciamo torto a nessuno degli splendidi protagonisti: citiamo l’intera formazione in calce) in festival e rassegne, il direttore d’orchestra, compositore e produttore nato a Rapallo ha invece composto il materiale poi riversato su questo disco appositamente per l’esecuzione in concerto. Concretizzatasi poi praticamente quasi in un’unica data. E questo, francamente, è un peccataccio.

Musicisti:

Direttore: Dino Betti Van der Noot

Orchestra

Trombe e flicorni: Gianpiero LoBello, Alberto Mandarini, Mario Mariotti, Paolo De Ceglie

Tromboni: Luca Begonia, Stefano Calcagno, Enrico Allavena

Trombone basso: Gianfranco Marchesi

Flauti, clarinetto basso e sax alto: Sandro Cerino

Sax alto: Andrea Ciceri

Flauti e sax tenore: Giulio Visibelli

Sax tenore: Rudi Manzoli

Clarinetto e sax baritono: Gilberto Tarocco

Vibrafono: Luca Gusella

Violino: Emanuele Parrini

Pianoforte: Niccolò Cattaneo

Tastiere: Filippo Rinaldo

Arpa bardica: Vincenzo Zitello

Basso elettrico: Gianluca Alberti

Percussioni: Stefano Bertoli, Tiziano Tononi

Brani:

01. Où sont les notes d’antan?

02. That Muddy Mirror

03. Velvet Is the Sound of Drums-from Afar

04. The Paths of Wind

05. Threading the Dark-Eyed Night

Pubblicata il 02/10/2017