Di Stefano Dentice

Promu Label, 2020

Un maliardo caleidoscopio di colori, suoni, ritmi, ornato da intarsi armonici mozzafiato e da un mood spesso cangiante. “Revelation” è la nuova creatura discografica data alla luce da Norma Ensemble, fulgida formazione costituita da Marcello Allulli (sax soprano e sax tenore), Enrico Zanisi (pianoforte, tastiere e synth), Jacopo Ferrazza (contrabbasso) e Valerio Vantaggio (batteria), quattro talentuosi jazzisti ai quali, da ospite, prende parte Alessandro Muller (violoncello in Suite For Ambria, Spazio Immaterico e Recitativo). Il disco consta di otto brani originali, di cui Bubble Town e Recitativo partoriti dalla fertile materia grigia di Zanisi, Suite For Ambria e Revelation frutto della rigogliosa meninge di Ferrazza, Spazio Immaterico e Il Dirigibile autografati da Allulli, Haob siglato da Vantaggio e Mumbai firmato a quattro mani dal sassofonista e dal pianista. Il climax di Bubble Town è tensivo, soprattutto per via delle sopraffine asperità armoniche tessute da Enrico Zanisi. Qui al soprano, l’incedere di Allulli è viscerale, ardente, impreziosito da incendiarie scorribande cromatiche, frequenti incursioni nel registro acuto e sovracuto e cenni di growl, sostenuto dal comping assai energico e sollecitante costruito dalla coppia Ferrazza-Vantaggio. In Spazio Immaterico l’atmosfera è filmica, criptica, densa di suspense, composizione in cui Allulli, Muller, Zanisi, Ferrazza e Vantaggio si esprimono attraverso un’intensità comunicativa di forte impatto, adornata da una raffinata cura della dinamica. Haob colpisce di primo acchito soprattutto per la bellezza del tema. Il discorso improvvisativo del contrabbassista è vibrante, pregno di verace senso melodico. In “Revelation” nulla è prosaico, l’interplay è sempre vivo, la sensibilità interpretativa abbacina, le dinamiche crescono e si smorzano con gusto e sagacia. Un album dal quale emerge la ricerca di un ammirevole senso estetico. Un disco che rappresenta un capiente serbatoio di idee vincenti e convincenti.

Genere: Contemporary Jazz

Musicisti:

Marcello Allulli, soprano sax and tenor sax

Enrico Zanisi, piano, keyboards and synth

Jacopo Ferrazza, double bass

Valerio Vantaggio, drums

Featuring:

Alessandro Muller, cello

Brani:

01. Bubble Town

02. Suite For Ambria

03. Spazio Immaterico

04. Haob

05. Revelation

06. Recitativo

07. Mumbai

08. Il Dirigibile

Pubblicata il 16/04/2020