NICOLO' RICCI

Di Stefano Dentice

Honolulu Records, 2018

Affrancarsi da canoni coercitivi, da canovacci eccessivamente rigidi, spesso è un’ardua impresa, ma in realtà consente al musicista di dare libero sfogo, incondizionatamente, alla propria creatività, quella più fervida, più autentica. “Pulcino”, il nuovo episodio discografico concepito dall’ardimentoso e interessante sassofonista/compositore Nicolò Ricci, coadiuvato in questa nuova avventura da due valenti partner come Giuseppe Romagnoli (contrabbasso) e Andreu Pitarch Mach (batteria), simboleggia alla perfezione il concetto sopracitato. Dieci i brani originali, sgorgati dal ferace cerebro di Ricci, che compongo la tracklist, eccezion fatta per Conception (George Shearing), Andreu, Giuseppe e Nico Miao Bau Miao, tre improvvisazioni libere. In The Superfluorescent Boy, composizione piuttosto particolare, il sassofonista dà vita a un eloquio cerebrale, tutt’altro che oleografico, impreziosito da fugaci impennate cromatiche. Il mood di Roy Sullivan è magnetico. Qui l’incedere di Ricci è ricco, materico, adornato da un abbondante utilizzo di intervalli e locupletato da maliardi cenni di growl, supportato dal comping incalzante, energico e stimolante cesellato dal tandem Romagnoli-Pitarch Mach. Da Casam (ia) affiora un climax larvatamente tensivo, che crea un certo stato di suspense. L’elocuzione di Romagnoli è sorprendente, incardinata su alcuni inebrianti effetti timbrici. Il tenorsassofonista costruisce un discorso improvvisativo ben scandito, brillantemente cadenzato e particolarmente articolato. “Pulcino” è un album che merita (e necessita) di essere ascoltato più volte per poterne apprezzare appieno il vero senso estetico e la pletora di spunti che offre, poiché pullulante di architetture armoniche complesse, nonchè al contempo di estremo interesse, ma difficilmente metabolizzabili dopo un ascolto sommario o addirittura superficiale.

Genere: Contemporary Jazz

Musicisti:

Nicolò Ricci, tenor sax

Giuseppe Romagnoli, double bass

Andreu Pitarch Mach, drums

Brani:

01. The Superfluorescent Boy

02. Andreu

03. Dinosauri Verdi E Un Cavallo Bianco

04. Giuseppe

05. Roy Sullivan

06. Nico Miao Bau Miao

07. Casam (ia)

08. Come Vuoi Che Stia, Nicolò

09. Conception

10. Te T’an Vu Ste Cun Me

Link:

Honolulu Records

Pubblicata il 10/12/2018