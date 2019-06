MIRCO MARIOTTINI / STEFANO BATTAGLIA

Di Stefano Dentice

Caligola Records, 2019

Un affresco sonoro dal potere ammaliatore, volto a generare suspense. “Music For Clarinets And Piano” è la nuova fatica discografica partorita da due eccellenti interpreti del jazz nazionale e internazionale come Mirco Mariottini (clarinetto e clarinetto basso) e Stefano Battaglia (pianoforte). All’interno del CD figurano dodici brani originali (tutte improvvisazioni) figli della feracità compositiva del clarinettista e del pianista. Il climax di Improvisation I (dedicated to Hildegard of Bingen) è ascetico. L’eloquio di Mariottini (al clarinetto basso) è profondamente ispirato, ponderato nota per nota con saviezza e nobiltà d’animo. Le costruzioni armoniche di Improvisation III (dedicated to Paul Bley), cesellate dalla sapienti mani di Battaglia, sono ipnotiche, tensive. Qui il pianista intesse un playing intriso di un maliardo bluesy mood. In Improvisation VII (dedicated to Valentin Silvestrov) l’atmosfera è avvolgente, riscaldante. Il duo cura magistralmente la dinamica dando vita a flussi sonori assai intensi, pervasivi, oltre a creare sfumature timbriche e colori che lasciano con il fiato sospeso. “Music For Clarinets And Piano” è un album dai tratti crepuscolari, in cui si va all-in su un interplay ricco ed erudito, dove Mariottini e Battaglia sono illuminati e guidati da un’estrosità autentica. Un album, questo, tendente all’introspezione, a un’ammirevole ricerca interiore che scaturisce da tre componenti fondamentali come maturità artistica, spiccata personalità e identità interpretativa.

Genere: Contemporary Jazz

Musicisti:

Mirco Mariottini, clarinet and bass clarinet

Stefano Battaglia, piano

Brani:

01. Improvisation I (dedicated to Hildegard of Bingen)

02. Improvisation II (dedicated to Jimmy Giuffre)

03. Improvisation III (dedicated to Paul Bley)

04. Improvisation IV (dedicated to Igor Stravinsky)

05. Improvisation V (dedicated to Charles Aznavour)

06. Improvisation VI (dedicated to Bruno Maderna)

07. Improvisation VII (dedicated to Valentin Silvestrov)

08. Improvisation VIII (dedicated to Krzystof Komeda)

09. Improvisation IX (dedicated to Camarón de la Isla)

10. Improvisation X (dedicated to Sainkho Namtchylak)

11. Improvisation XI (dedicated to Elliot Carter)

12. Improvisation XII (dedicated to Rosa Balistreri)

Pubblicata il 25/06/2019