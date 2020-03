Di Stefano Dentice

Filibusta Records, 2019

Fra feeling, spontaneità interpretativa e gusto melodico, prende forma “Vibes”, nuovo disco del talentuoso chitarrista jazz e compositore Mino Lanzieri. Il musicista campano è affiancato da una ritmica d’eccezione, a stelle e strisce, formata da due strepitosi jazzisti del calibro di Reuben Rogers (contrabbasso) e Ulysses Owens Jr (batteria). Cinque degli otto brani del CD sono composizioni originali, creature partorite dalla profonda sensibilità del chitarrista, mentre Speak No Evil (W. Shorter), I’ll be seeing you (S. Fain – I. Kahal) e Moonlight in Vermont (J. Blackburn – K. Suessdorf) completano la tracklist. Il mood di Quiet Home è distensivo, rassicurante. L’eloquio di Lanzieri è languido, carezzevole, da far sorridere il cuore. Rogers dà vita a un discorso improvvisativo dall’alta intensità comunicativa. Not was always easy è un brano assai accattivante, sin dalle prime battute. Qui il solo del contrabbassista è pregno di sopraffina musicalità, ulteriormente impreziosito da un senso melodico verace. Lanzieri si esprime con estrema naturalezza espressiva e limpidezza di fraseggio. In Minotauro il climax è velatamente elegiaco, crepuscolare. Anche in questa composizione, il playing di Mino Lanzieri è genuino, generoso, dal forte coinvolgimento emotivo. “Vibes” non è un disco in cui vi è spazio per funambolici numeri circensi tradotti in virtuosismi o sfoggi di tecnica a iosa, bensì un album diretto, senza alcun filtro, colmo di purezza comunicativa, in cui la necessità reale è quella di far misurare al termometro emozionale una temperatura elevata.

Genere: Modern Jazz / Contemporary Jazz

Musicisti:

Mino Lanzieri, guitar

Reuben Rogers, double bass

Ulysses Owens Jr, drums

Brani:

01. Speak No Evil

02. Quiet Home

03. One for Reuben

04. Not was always easy

05. I’ll be seeing you

06. Minotauro

07. State of soul

08. Moonlight in Vermont

Link:

Mino Lanzieri

Pubblicata il 02/03/2020