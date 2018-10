Di Stefano Dentice

BlueArt, 2018

Sgargianti colorazioni esotiche e trascinante gioiosità comunicativa, dal forte appeal, che catturano l’attenzione all’istante. “Home Feeling” è il nuovo capitolo discografico concepito dal talentuoso contrabbassista e compositore Massimiliano Rolff. Al suo fianco, per questa avventura, partner dall’irrefutabile valore come Hector Martignon (pianoforte), Nicola Angelucci (batteria) e Mario Principato (percussioni). Il CD è costituito da otto brani originali frutto dell’ingegno compositivo di Rolff, ad esclusione di Beija flor (Nelson Cavaquinho – Noel Silva) e Melodia del rio (Rubén González). Home Feeling, prima traccia che dà il titolo al disco, è incalzante e immediatamente coinvolgente. L’eloquio di Martignon è adamantino, godibile ed estremamente spigliato. Lo spassoso mood di Back from Rome è in pieno solco afro-cuban jazz. Qui Rolff si esprime attraverso una cantabilità densa di nerbo espressivo. Il discorso improvvisativo del pianista è vibrante, assai energico, adornato da un intrigante riff di son montuno. Da A song for…, carezzevole ballad, si manifesta la vena romantica del contrabbassista, che dà vita a un’elocuzione pregna di lirismo, così come Martignon, tessitore di un playing tracimante di profondità narrativa e sensibilità descrittiva. “Home Feeling” è un album dal quale affiorano sensazioni benefiche, che fa all-in su una comunicatività diretta, mai larvata e scientemente scevra di asperità emozionali.

Genere: Latin Jazz / Modern Jazz

Musicisti:

Hector Martignon, piano

Massimiliano Rolff, double bass

Nicola Angelucci, drums

Mario Principato, percussion

Brani:

01. Home feeling

02. Trinidad

03. Back from Rome

04. Beija flor

05. Mi viaje

06. A song for…

07. The wind strikes again

08. Melodia del rio

Link:

https://www.rolff.it/it/

http://www.blueartmanagement.com/

Pubblicata il 20/10/2018