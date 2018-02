Di Stefano Dentice

Filibusta Records, 2017

Un’erudita commistione fra raffinatezza espressiva, inventiva armonica e intrecci ritmici di ottima fattura. “Drops” è la nuova fatica discografica concepita dall’intraprendente chitarrista e compositore Marco Acquarelli (chitarra, tastiere in Avanguardia e Romantico Triste), che in questo progetto è brillantemente affiancato da Daniele Tittarelli (sax alto), Francesco Ponticelli (basso) e Fabio Sasso (batteria, elettronica in Avanguardia e Romantico Triste). La tracklist consta di otto brani originali scaturiti dalla fervida creatività compositiva di Acquarelli. Il mood dell’eponimo Drops è ammaliante. L’eloquio del chitarrista è inebriante, per nulla oleografico e architettato con gusto. Tittarelli dà vita a un’elocuzione serafica, rassicurante, in cui non mancano incisivi (e improvvisi) guizzi cromatici. L’incalzante riff di Super è immediatamente contagioso. Qui il sassofonista scandisce le frasi cadenzandole con un solido time, sostenuto dal comping sempre stimolante intessuto dall’accoppiata Ponticelli-Sasso. Acquarelli sviscera tutta la sua musicalità gestendo il fraseggio in modo impeccabile. La Gabbia cattura l’attenzione sin dalle primissime battute. Marco Acquarelli, sapientemente, non snocciola secchiate di note a velocità supersonica, bensì le pondera con minuziosità e intelligenza. “Drops” è un disco per cui, durante l’ascolto, non si sbadiglia mai per noia. Un album dove l’insipienza artistica è totalmente (e fortunatamente) assente.

Genere: Contemporary Jazz

Musicisti:

Daniele Tittarelli, alto sax

Marco Acquarelli, guitar, keyboards on Avanguardia and Romantico Triste

Francesco Ponticelli, bass

Fabio Sasso, drums, electronics in Avanguardia and Romantico Triste

Brani:

01. Drops

02. P.P.P.

03. Super

04. Gerico

05. Avanguardia

06. Heading South

07. La Gabbia

08. Romantico Triste

Pubblicata il 15/02/2018