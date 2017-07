Di Donatella delle Cese

Headache Production, 2017

Il lavoro Brubeck Was Right! è un chiaro omaggio all’artista Dave Brubeck, che utilizzò le ritmiche dispari, dando così una connotazione caratteristica alla sua produzione jazz.

Il Lucrezio De Seta Trio, capitanato da De Seta alla batteria, è formato da Ettore Carucci al pianoforte e da Francesco Puglisi all’upright bass.

Il lavoro vede la luce all’inizio dell’anno 2017 per l’etichetta Headache Production.

On Green Dolphin Street, omaggia la nota interpretazione di Miles Davis ed è una cascata di suoni soavi e meravigliosi, che ti pervadono l’animo e non mancano di emozionare con il loro ritmico incalzare.

Il pezzo originale Tyre Blown ti coinvolge con i virtuosismi pianistici, ti accarezza con lo spazzolato della batteria, mentre regala ritmo e si dispiega in piacevoli divagazioni, mai banali.

Splendido omaggio a Dizzy Gillespie e a Frank Paparelli con A Night In Tunisia, con un tempo in 7/4, ridisegnato dalla batteria di De Seta in chiave afrocubana, pur non sconvolgendone lo splendido tema originale.

Dei brani originali, tutti firmati da Carucci, spicca la dolcissima ballad Confusion: un delicato piano solo introduce il brano, che si dischiude, come la corolla di un fiore, in una melodia molto passionale; Ghost è chiaramente influenzata dallo stile drum ‘n’ bass newyorkese degli anni ’90 ed, infine The Simple Life Of My Heart è un brano dalle note in sospeso, che emoziona con le sue eteree sonorità.

Ottimo l’omaggio doppio a John Coltrane: dapprima con Giant Steps, che appare in due versioni in 5/4, entrambe incalzanti e destrutturanti, che offrono al Trio l’occasione di esprimere la loro capacità improvvisativa, efficacemente travolta da uno swing deciso e da sonorità attuali.

Ci deliziano quindi con un altro capolavoro di Coltrane, Lonnie’s Lament, da loro magicamente rivisitata in chiave moderna con grande originalità.

Non perdetelo.

Musicisti:

Ettore Carucci, piano

Francesco Puglisi, bass

Lucrezio de Seta, drums

Brani:

01. On Green Dolphin Street

02. Tyre Blown

03. A Night in Tunisia

04. Confusion

05. Giant Steps

06. Ghost

07. Lonnie’s Lament

08. The simple Life of my Heart

09. Giant Steps (Take 2)

Pubblicata il 03/07/2017