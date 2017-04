Di Stefano Dentice

Voglia d’Arte Production, 2016

Dipinti sonori istantanei, surreali, suggestivi, pullulanti di una tensione armonica ipnotica, sgorgati dalla fervida creatività del momento. “Live Improvisations” è la nuova creazione discografica sviscerata da uno fra i più prestigiosi e affermati fisarmonicisti jazz e compositori italiani: Renzo Ruggieri. Questo audace progetto in solo accordion consta di quindici brani originali scaturiti dall’inesauribile materia grigia di Ruggieri, rigorosamente improvvisati, contenuti in un doppio CD. IG (mostro) è un brano devastante per impatto sonoro e denso di suspense per un uso minuzioso delle dinamiche. L’incedere del fisarmonicista è torrenziale, ricco di intrecci armonici sofisticati quanto maliardi. Il climax tendenzialmente lunare di IG (vento calmo) conquista l’anima all’istante. Qui Ruggieri si esprime attraverso una grazia interpretativa regale, snocciolando un discorso improvvisativo placido, adornato da un senso melodico di rara bellezza. In IG (Voci) aleggia un’aura di mistero. Renzo Ruggieri produce suoni pungenti, lancinanti. Il suo playing è incendiario, incardinato su una pletora di vertiginose outside phrases. IG (aria) è una composizione carezzevole, ingemmata da un lieve senso di mestizia. Ruggieri dà vita a un’elocuzione lirica, teneramente cantabile. IG (onde mosse) è un brano decisamente burrascoso. Il fisarmonicista intesse un fraseggio pregno di adrenaliniche progressioni e vulcaniche scorribande cromatiche. “Live Improvisations” è un album che rappresenta differenti stati d’animo, in cui Renzo Ruggieri mette in luce il suo ampio background musicale, sfrutta sapientemente e pienamente l’enorme potenziale espressivo e timbrico della sua fisarmonica elettrica, ma soprattutto si libera da ogni ridicolo pregiudizio stilistico per raccontarsi in modo autentico.

Genere: Impro / Avant Jazz / Contemporary Jazz

Musicisti:

Renzo Ruggieri, electric accordion

Brani CD1:

01. IG (Shark)

02. IG (Mostro)

03. IG (Vento Calmo)

04. IG (Radio)

05. IG (Lines)

06. IG (Saltare)

07. IG (Unheard Words)

08. IG (Distortions)

CD2:

09. IG (Voci)

10. IG (Aria)

11. IG (Onde Mosse)

12. IG (Free Tango)

13. IG (Ticks)

14. IG (Film)

15. IG (Si Sol Re)

Link:

Renzo Ruggeri

Pubblicata il 12/04/2017