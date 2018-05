ALBERTO LA NEVE | FABIANA DOTA

Di Donatella delle Cese

Creatività e un’apertura alla musica a 360 gradi sono espresse alla massima potenza in Lidenbrock (concert for sax and voice), il lavoro discografico di Alberto La Neve e Fabiana Dota, edito dall’etichetta Manitú Records.

Il percorso musicale è ispirato ad Otto Lidenbrock, il personaggio principale del romanzo “Viaggio al centro della Terra di Jules Verne”; si divide in quattro parti, rispettivamente riferite ai principali momenti di questo lavoro letterario.

Quattro brani di musica sperimentale che si librano senza confini di pentagramma, spaziando tra il surreale e l’ascetico, senza trascurare l’originalità e la comunicativa che, l’autore di tutti i brani, La Neve stesso, vuole trasmettere a chi ascolta.

Départ è un insieme di musica che si fonde alla perfezione con i canti ancestrali, che sembrano levarsi da un mondo parallelo. Descrive la partenza dei protagonisti da Amburgo per raggiungere il centro della terra, seguendo le indicazioni trovate su di una pergamena dal messaggio cifrato.

In Islande il ritmo diventa differente; è cadenzato ed il canto diventa parallelamente più fluido ed armoniosamente declinato in intere scale di vocalizzi: i viaggiatori sono arrivati nel punto indicato da Verne come il centro del mondo, in Islanda.

Lí si trova il vulcano Sneffels ed il brano omonimo torna ad essere surreale, mentre idealmente rappresenta ed accompagna la discesa dei protagonisti letterari nelle cavità terrene, con la sorprendente scoperta di un mare che fluisce sotto terra; da notare gli incisivi sax solo che cesellano i momenti salienti della narrazione.

Retour chiude il viaggio, raccontando la non facile risalita in superficie ed il ritorno ad Amburgo: i multieffetti e il lavoro della loop-machine si fondono perfettamente con il variegato suono del sax e con gli – spesso arditi – vocalizzi per un viaggio nelle note davvero originale.

Genere: Modern Jazz/ Contemporary Jazz

Musicisti:

Alberto La Neve, tenor saxophone, loop machine, multi effects

Fabiana Dota, voice, multi effects

Brani:

01. Départ

02. Islande

03. Sneffels

04. Retour

Link:

Alberto La Neve

Manitù Records

Pubblicata il 26/05/2018