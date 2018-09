Di Stefano Dentice

Dodicilune Edizioni Discografiche e Musicali, 2018

Una sapida cantabilità dall’inebriante effluvio europeo che si interseca in modo alchemico con il creativo linguaggio jazzistico moderno. “Reflections” è il nuovo episodio discografico firmato Lello Petrarca Trio, interessante formazione costituita da Lello Petrarca (pianoforte), Vincenzo Faraldo (contrabbasso) e Aldo Fucile (batteria). Il disco consta di nove brani, di cui cinque figli della rigogliosa meninge del pianista, mentre Un Preludio In Jazz è ispirata da Dancers of Delphy, tratta dal Preludio di Claude Debussy, Patetico Adagio trae ispirazione da Sonata Pathètique, estrapolata dall’Opera 13 di Ludwig van Beethoven, Turca Fuga da Marcia alla Turca di Wolfgang Amadeus Mozart e Someday My Prince Will Come autografata da Frank Churchill. Infinity è una composizione concepita su un’interessante architettura armonica. Qui Petrarca, attraverso un tocco marcatamente percussivo, cesella manti armonici tensivi, supportato dal comping intenso e ricco tessuto dal tandem Faraldo-Fucile. Il tema struggente di Rigo Piano è immerso in un climax crepuscolare, pensoso. L’eloquio del pianista è viscerale, materico, adornato da velate e fugaci pennellate bluesy, e locupletato da una minuziosa cura della dinamica. Faraldo dà vita a un discorso improvvisativo icastico, intriso di lirismo. In Giocando Ad Anatole si respira un’atmosfera bebop. Già nell’esposizione del tema, Lello Petrarca cita il celeberrimo standard Anthropology siglato da Charlie Parker e Dizzy Gillespie. L’elocuzione del contrabbassista è godibile, concisa e particolarmente accattivante. “Reflections” è album denso di frangenti dai quali trasudano profondità intellettuale e gusto, il tutto suffragato da un giottesco senso melodico che rappresenta il faro dell’intero disco.

Genere: Contemporary Jazz

Musicisti:

Lello Petrarca, piano

Vincenzo Faraldo, double bass

Aldo Fucile, drums

Brani:

01. Infinity

02. Un Preludio In Jazz

03. Rigo Piano

04. Reflections

05. Patetico Adagio

06. Giocando Ad Anatole

07. Bye Joseph

08. Turca Fuga

09. Someday My Prince Will Come

Link:

Lello Petrarca

Dodicilune Edizioni Discografiche e Musicali

Pubblicata il 23/09/2018