Di Stefano Dentice

Dodicilune Edizioni Discografiche e Musicali, 2018

Frangenti densi di pathos, che invitano alla meditazione, alternati a momenti assai più energici e vibranti, il tutto adornato da un climax cangiante e da svariate finezze armoniche di pregevole fattura. “Nécessaire de Voyage” è la nuova creazione discografica firmata Kulu Se’ Mama, formazione estremamente interessante composta da Gabriele Rampino (sax soprano e sax tenore), Maurizio Ripa (pianoforte), Maurizio Bizzocchetti (chitarre), Maurizio Manca (basso) e Daniele Bonazzi (batteria). I sette brani presenti in questo progetto discografico sono figli della feracità compositiva di Rampino e Ripa. Wind in my Wings, segnatamente nelle prime misure, è una composizione eterea, che poi si snoda attraverso sonorità coinvolgenti, dal forte impatto. Qui il playing del pianista è icastico, materico. Il mood di Answerless Questions è particolarmente accattivante. Le esotiche e rarefatte traiettorie sonore dipinte da Rampino, alle prese con il soprano, colpiscono di primo acchito. In The Magician Whistler l’atmosfera è crepuscolare, soprattutto nelle battute iniziali. Il pianismo di Ripa è diretto, essenziale, financo quasi aforistico. “Nécessaire de Voyage” è un album pullulante di maliarde e policromatiche sfaccettature stilistiche, in cui i temi (scientemente) assumono un’importanza fondamentale, nel segno di una fusione sonora calda e avvolgente.

Genere: Contemporary Jazz

Musicisti:

Gabriele Rampino, soprano sax and tenor sax

Maurizio Ripa, piano

Maurizio Bizzocchetti, guitars

Maurizio Manca, bass

Daniele Bonazzi, drums

Brani:

01. Wind in my Wings

02. Answerless Questions

03. Mimesis / Nemesis

04. The Magician Whistler

05. Endless Mirrors

06. To the Forgotten

07. They say it’s a Ballad

https://www.dodiciluneshop.it/default.asp?sid=81080020020190416191718

Pubblicata il 17/04/2019