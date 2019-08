Di Donatella delle Cese

Jando Music/Via Veneto Jazz, 2019

“Début” è il disco di esordio, come band leader, del pianista anglo-italiano Julian Oliver Mazzariello; nato a Cava dè Tirreni, in provincia di Salerno, Mazzariello è un fuoriclasse del jazz italiano ed internazionale.

Ha infatti collaborato con tanti grandi nomi della scena musicale italiana ed internazionale, primo fra tutti l’amico trombettista Fabrizio Bosso, con il quale ha condiviso molteplici e riuscitissimi progetti artistici di grande qualità. Ha inoltre fatto parte dello spettacolare Yatra Quartet di Enzo Pietropaoli; ha collaborato, in ambito jazz, con Maria Pia De Vito e Stefano Di Battista. Ed ha fatto incursioni nel mondo pop, accompagnando in grande stile Edoardo De Crescenzo e Fabio Concato nelle rivisitazioni jazz dei successi chiave delle rispettive carriere.

Il tocco raffinato e di classe di Mazzariello è un tratto distintivo del suo meraviglioso pianismo; Julian condivide il suo album di esordio con Andrè Ceccarelli alla batteria e Rèmi Vignolo al contrabbasso.

Nove i brani contenuti nel disco: sette composizioni originali – di cui sei firmate dallo stesso Mazzariello - e due standard: Accarezzame di Pino Calvi e Que Rest-T-Il De Nos Amours di Charles Trenet.

Un elegante excursus di stili, che passa dallo swing al groove, passando per il jazz ed blues.

La dolcezza avvolgente che induce al rilassamento totale ed invita ad abbandonarsi al sogno di Accarezzame, lascia presto il posto al ritmo coinvolgente ed ammiccante di Funky Chunks.

L’atmosfera romantica ritorna a far da padrona in Dream Cycling, mentre il ritmo del tango di Battement Fondu invita subito alla danza.

Monk In Paris è un capolavoro di swing puro, in cui letteralmente e piacevolmente ti perdi tra i poetici fraseggi pianistici di Mazzariello, i tocchi leggeri di spazzola di Ceccarelli ed il sottile pizzicato contrabbassistico di Vignolo.

Vivacità e ritmo in Modal Blues, dolci atmosfere romantiche in Que Rest-T-Il De Nos Amours.

Five For Troc è un susseguirsi di strepitosi virtuosismi di pianoforte mentre ci si avvia verso la chiusura, che spetta alla J’s Ballad, delicata ed avvolgente.

Eleganza del tocco, originalità dell’esecuzione, simpatia, professionalità e disponibilità a 360° per un solo nome, quello di un grande e giovane artista: Julian Oliver Mazzariello… buona la prima!

Genere: Jazz

Musicisti:

Julian Oliver Mazzariello, pianoforte

Andrè Ceccarelli, batteria

Rami Vignolo, contrabbasso

Brani:

01. Accarezzare

02. Funky Chunks

03. Dream Cycling

04. Battement Fondu

05. Monk In Paris

06. Modal Blues

07. Que Rest-T-Il De Nos Amours

08. Five For Troc

09. J’s Ballad

Pubblicata il 03/08/2019