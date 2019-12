Di Stefano Dentice

Irma Records, 2019

Un sound caldo e avvolgente, impreziosito da un groove possente ed estremamente efficace, che calamita l’attenzione di primo acchito. “The Second” è il nuovo episodio discografico firmato jazzincase, formazione costituita da Kiki Orsi (voce), Luca Tomassoni (basso e contrabbasso) e Claudio Trinoli (batteria), band che si arricchisce della presenza di alcuni notevoli ospiti come Massimo Guerra (tromba in Sing It Back e Slave To The Rhythm), Eric Daniel (sax in Sweet Dreams), Giovanni Sannipoli (sax in Sing It Back), Toti Panzarelli (chitarra in C’Est Un Chat!-Probable), Peter De Girolamo (pianoforte e tastiere in Beautiful Like Me-A Peper Doll, C’Est Un Chat!-Probable, Missis Hyde, The Game, Sing It Back e Mr Gorgeous-And Miss Curvaceous), Alessandro Deledda (pianoforte in Cover Me, Sweet Dreams e Cocaine), Emanuele Giunti (pianoforte in Every Breath You Take), Nerio Papik Poggi (pianoforte in Slave To The Rhythm) e Luca Scorziello (percussioni in Sing It Back, Slave To The Rhythm e Cocaine). Il CD contiene dodici brani, fra cui cinque originali (eccezion fatta per C’Est Un Chat!-Probable siglato da Daniele Tartaglia) frutto dell’ispirazione compositiva di Kiki Orsi (anche autrice di tutti i testi degli inediti) quali The Game, Beautiful Like Me (A Paper Doll) presente in due versioni, Cover Me (scritto a quattro mani con Deledda) e Missis Hyde, nonchè sei famosissime cover (ri)arrangiate come Sing It Back (Brydon-Murphy), Mr Gorgeous (And Miss Curvaceous) di Christian Franck, Marc Lee Brown e Nina Isabela Rocha Miranda, Slave To The Rhythm (Bruce Wolley, Simon Darlow, Stephen Lipson e Trever Horn), Sweet Dreams (David Stewart-Annie Lennox), Cocaine (J.J. Cale) ed Every Breath You Take (Sting). Il sinuoso e suadente andamento funky di Beautiful Like Me (A Paper Doll) è immediatamente contagioso. Qui Kiki Orsi interpreta il pezzo con sensualità, adornandolo attraverso ammiccanti venature bluesy. C’Est Un Chat!-Probable è un brano in solco disco music. De Girolamo (alle tastiere) snocciola un solo fluido e godibile, mentre Panzarelli dà vita a un eloquio brioso e calzante dal punto di vista stilistico. Nelle prime misure di Missis Hyde è singolare la fragorosa e comunicativa risata della cantante. Qui l’interpretazione di Kiki Orsi è teatrale e assai coinvolgente. “The Second” è un album stilisticamente policromo, di grande appeal e dall’estrema piacevolezza d’ascolto soprattutto per un gruppo eterogeneo di ascoltatori, in cui emerge l’orecchiabilità dei temi, l’essenzialità dell’armonia e la costante propulsione ritmica.

Genere: Smooth Jazz / Pop

Musicisti:

Kiki Orsi, voice

Luca Tomassoni, bass and double bass

Claudio Trinoli, drums

Featuring:

Massimo Guerra, trumpet

Eric Daniel, sax

Giovanni Sannipoli, sax

Toti Panzarelli, guitar

Peter De Girolamo, piano and keyboards

Alessandro Deledda, piano

Emanuele Giunti, piano

Nerio Papik Poggi, piano

Luca Scorziello, percussions

Brani:

01. The Game

02. Sing It Back

03. Mr Gorgeous (And Miss Curvaceous)

04. Beautiful Like Me (A Paper Doll)

05. Cover Me

06. Slave To The Rhythm

07. Sweet Dreams

08. C’Est Un Chat! (Probable)

09. Missis Hyde

10. Cocaine

11. Every Breath You Take

12. Beautiful Like Me (A Peper Doll) – Second Version

Link:

Jazzincase

Irma Group

Pubblicata il 29/12/2019