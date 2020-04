Di Donatella delle Cese

Groove Master / Via Veneto Jazz / Jando Music, 2020

Il 27 marzo 2020 ha visto la luce “Il Mondo In Testa”, il più recente lavoro discografico di Gegè Telesforo, versatile vocalist e musicista polistrumentista: qui si esibisce alle percussioni, alla batteria, al vocoder, al piano ed alle tastiere.

Uscito per le edizioni Groove Master, Via Veneto Jazz e Jando Music, il disco raggruppa in un’unica esperienza, diversi musicisti d’eccezione: Dario Deidda al basso, Michele Santoleri alla batteria, Pasquale Strizzi alle tastiere ed agli effetti elettronici, Christian Mascetta alla chitarra ed all’ukulele e Domenico Sanna al pianoforte ed alle tastiere.

Non mancano gli ospiti: le voci di Daniela Spalletta, di Lello Analfino, di Ainé e di Simona Severini; le percussioni di Giuseppe Sannino, il sax di Max Ionata, il pianoforte di Seby Burgio ed il flauto ed il sax di Alfonso Deidda.

Il dodicesimo lavoro discografico di Telesforo è una summa di viaggi, non solo musicali, che omaggia le diverse culture: dai vocalizzi circolari de La Religione Dell’Universo ai richiami arabeggianti del brano che dá il titolo al lavoro, Un Mondo In Testa; ci fa passare attraverso gli echi mediterranei di Sentieri Arditi, mentre ci fa assaporare atmosfere del mondo afro nell’intro di Genetica Dell’amore.

I temi dell’ interculturalitá e dell’inclusione sociale, tanto cari a Telesforo, emergono da ogni singola ispirazione di questo percorso musicale, che risulta un inno all’amore per la vita, vista come un percorso, come un viaggio che richiede un parallelo e necessario cambiamento.

La dolcezza della Canción Para Sara e la soavità della ballad Mille Petali; il ritmo vocalizzato di Nommo e le sonorità pianistiche evocative in Time Tai Chi ci conducono verso la fine del lavoro che ripropone il brano di apertura, La Religione Dell’Universo, in versione demo piano, più intimistica della precedente.

Se volete fare un viaggio, restando seduti nella poltrona di casa, mettete su questo disco, vi assicuriamo che la destinazione è bellissima!

Genere: Jazz contemporaneo

Musicisti:

Gegè Telesforo, voce, percussioni, batteria, vocoder, piano, tastiere

Dario Deidda, basso

Michele Santoleri, batteria

Pasquale Strizzi, tastiere, elettronica

Christian Mascetta, chitarra, ukulele

Domenico Sanna, pianoforte

Ospiti:

Daniela Spalletta, voce

Giuseppe Sannino, percussioni

Lello Analfino, voce

Simona Severini, cori, voce

Max Ionata, sax

Ainé, voce

Seby Burgio, pianoforte

Alfonso Deidda, flauto, sax

Brani:

01. La religione dell’universo

02. Il mondo in testa

03. Sentieri arditi

04. Genetica dell’amore

05. Canción para Sara

06. Mille petali

07. Nommo

08. Time tai chi

09. La religione dell’universo (demo piano)

Link:

Via Veneto Jazz

Jando Music

Groove Master Edition

