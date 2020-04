Di Donatella delle Cese

Jando Music / Via Veneto Jazz., 2020

“Humanity”, ultimo lavoro discografico del chitarrista Roberto Cecchetto, è uscito a marzo 2020 per Jando Music e Via Veneto Jazz.

Cecchetto vanta un curriculum di tutto rispetto: ha collabrato infatti con tanti grandi nomi del jazz europeo come Richard Galliano, Stefano Bollani, Paolo Fresu e Lee Konitz e milita nella Electric Five, storica band di Enrico Rava.

Con lui, troviamo una delle leggende del jazz mondiale, Lionel Loueke alla chitarra: originario del West Africa, Loueke è uno dei componenti della Herbie Hancock Touring band ed è tra i più gettonati musicisti per le registrazioni in studio e vanta collaborazioni con alcune stelle del jazz mondiale (Wayne Shorter e Marcus Miller, solo per citarne qualcuna).

L’ incontro artistico e personale che segna l’inizio di questa proficua collaborazione tra i due avviene a New York e fa sì che due stili musicali, diversi tra loro, facciano scaturire la complementarietà, la curiosità per l’esplorazione di nuove sonorità e l’apertura al dialogo.

Completa il trio il talentuoso batterista Alessandro Paternesi, dall’ intensa attività concertistica, che lo ha visto sul palco insieme ad artisti di matrice musicale diversa, come Javier Girotto, Andrea Bocelli, Amii Stewart, Enzo Pietropaoli, Ada Montellanico e Franco Cerri.

Brani più lenti come la avvolgente Faces, la delicata Humanity, la sussurrata e cantata Camille, le dolcissime Life Process e Visions lasciano il posto ad altri più incalzanti, come la urgente Are You Ready, la sperimentale Origins e la cadenzata e vocalizzata Step By Step, che chiude il lavoro.

Felicissimo incontro di due chitarre e batteria, una produzione eccellente, che affonda le radici nelle rispettive esperienze ed ispirazioni dei tre musicisti: ve ne innamorerete!

Genere: Jazz

Musicisti:

Roberto Cecchetto, chitarra

Lionel Loueke, chitarra

Alessandro Paternesi, batteria

Brani:

01. Faces

02. Humanity

03. Are you ready?

04. Camille

05. Life process

06. Visions

07. Origin

08. Step by step

Link:

Via Veneto Jazz

Jando Music

Pubblicata il 13/04/2020